«Автомобилист» одержал очередную победу в регулярном чемпионате

Игроки «Автомобилиста»
ХК «Автомобилист»
На гол Александра Шарова уральцы ответили шайбой Анатолия Голышева, а на точный бросок Романа Савченко — голом Найджела Доуса. Во втором периоде Алексей Василевский вывел хозяев вперед, а в третьем Стефан Да Коста реализовал большинство, установив на табло окончательный счет.
Для «Автомобилиста» эта победа стала 25-й в 26-й игре. Новосибирская команда потерпела четвертое поражение подряд.
«Автомобилист» лидирует на Востоке, «Сибирь» идет на последнем месте.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Голы: Шаров — 5 (бол., Брюле, Комаров), 3:37 — 0:1. Голышев — 11 (бол., Доус, Да Коста), 21:27 — 1:1. Савченко — 1 (Пешехонов, Пиганович), 24:24 — 1:2. Доус — 11 (Голышев), 33:29 — 2:2. Василевский — 3 (Доус, Рассейкин), 36:02 — 3:2. Да Коста — 12 (бол., Доус, Паре), 42:48 — 4:2Вратари: Коварж — Тэйлор (Красиков, 27:54)Штраф: 2-27Броски: 31 (9+14+8) — 21 (12+4+5)