«Автомобилист» одержал очередную победу в регулярном чемпионате

В рамках регулярного чемпионата КХЛпринимал. Хозяева одержали победу со счетом 4:2.

На гол Александра Шарова уральцы ответили шайбой Анатолия Голышева, а на точный бросок Романа Савченко — голом Найджела Доуса. Во втором периоде Алексей Василевский вывел хозяев вперед, а в третьем Стефан Да Коста реализовал большинство, установив на табло окончательный счет.

Для «Автомобилиста» эта победа стала 25-й в 26-й игре. Новосибирская команда потерпела четвертое поражение подряд.

«Автомобилист» лидирует на Востоке, «Сибирь» идет на последнем месте.