«Йокерит» обыграл «Северсталь» в Таллине

Финский «Йокерит» одержал победу над «Северсталью» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, которая состоялась в Таллине.

В составе победителей дубль оформил Никлас Йенсен, еще одна шайба на счету Йона Нормана. За «Северсталь» отличились Станислав Калашников и Денис Куляш.

26 октября «Йокерит» обыграл московский «Спартак» со счётом 4:3 ОТ. Эта игра также проходила в столице Эстонии.