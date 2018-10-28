«Йокерит» обыграл «Северсталь» в Таллине

«Йокерит»
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В составе победителей дубль оформил Никлас Йенсен, еще одна шайба на счету Йона Нормана. За «Северсталь» отличились Станислав Калашников и Денис Куляш.
26 октября «Йокерит» обыграл московский «Спартак» со счётом 4:3 ОТ. Эта игра также проходила в столице Эстонии.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
Голы: Норман — 11 (О`Нилл, Кивисте), 17:00 — 1:0. Н. Йенсен — 7 (Грант, Й.Б. Йенсен), 51:00 — 2:0. Калашников — 1 (Лапин, Гераськин), 52:01 — 2:1. Куляш — 2 (Лекомцев, Трубачев), 58:44 — 2:2. Н. Йенсен — 8 (Йормакка, Грант), 59:25 — 3:2Вратари: Калныньш — Фурх (58:39 — 58:44, 59:31)Броски: 35 (11+12+12) — 24 (6+10+8)Штраф: 6 — 10