«Йокерит» в овертайме выиграл у «Спартака»

Стив Мозес
mtv.fi
«Спартак» все свои шайбы забросил в первом периоде — отличились Бен Максвелл, Андрей Кутейкин и Энвер Лисин. Хозяева ответили лишь шайбой Брайана О’Нилла.
Во втором периоде «Йокерит» сумел восстановить равновесие — ворота «красно-белых» поразили Йон Норман и Ессе Йоэнсуу.
В овертайме победу финской команде принес Стив Мозес.
«Йокерит» одержал четвертую победу подряд и в турнирной таблице Западной конференции идет вторым (33 очка). «Спартак», у которого 23 очка — пятый.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Максвелл — 5 (Карсумс, Косов), 4:05 — 0:1. Кутейкин — 3 (Хохлачев), 8:19 — 0:2. О`Нилл — 5 (бол., Грант), 13:53 — 1:2. Лисин — 1, 15:09 — 1:3. Норман — 10 (Й.Б. Йенсен, Йоэнсуу), 30:33 — 2:3. Йоэнсуу — 10 (бол., Грант, О`Нилл), 31:45 — 3:3. Мозес — 2, 62:25 — 4:3Вратари: Запольски — БеспаловШтраф: 8 — 12Броски: 33 (10+17+5+1) — 26 (11+5+10+0)