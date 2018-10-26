«Йокерит» в овертайме выиграл у «Спартака»

В матче регулярного чемпионата КХЛпринимали одержал победу в овертайме — 4:3.

«Спартак» все свои шайбы забросил в первом периоде — отличились Бен Максвелл, Андрей Кутейкин и Энвер Лисин. Хозяева ответили лишь шайбой Брайана О’Нилла.

Во втором периоде «Йокерит» сумел восстановить равновесие — ворота «красно-белых» поразили Йон Норман и Ессе Йоэнсуу.

В овертайме победу финской команде принес Стив Мозес.

«Йокерит» одержал четвертую победу подряд и в турнирной таблице Западной конференции идет вторым (33 очка). «Спартак», у которого 23 очка — пятый.