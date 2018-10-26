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    «Йокерит» в овертайме выиграл у «Спартака»

    КХЛ Спартак Йокерит
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» принимал «Спартак» и одержал победу в овертайме — 4:3.

    Стив Мозес
    Стив Мозес
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    «Спартак» все свои шайбы забросил в первом периоде — отличились Бен Максвелл, Андрей Кутейкин и Энвер Лисин. Хозяева ответили лишь шайбой Брайана О’Нилла.

    Во втором периоде «Йокерит» сумел восстановить равновесие — ворота «красно-белых» поразили Йон Норман и Ессе Йоэнсуу.

    В овертайме победу финской команде принес Стив Мозес.

    «Йокерит» одержал четвертую победу подряд и в турнирной таблице Западной конференции идет вторым (33 очка). «Спартак», у которого 23 очка — пятый.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Максвелл — 5 (Карсумс, Косов), 4:05 — 0:1. Кутейкин — 3 (Хохлачев), 8:19 — 0:2. О`Нилл — 5 (бол., Грант), 13:53 — 1:2. Лисин — 1, 15:09 — 1:3. Норман — 10 (Й.Б. Йенсен, Йоэнсуу), 30:33 — 2:3. Йоэнсуу — 10 (бол., Грант, О`Нилл), 31:45 — 3:3. Мозес — 2, 62:25 — 4:3Вратари: Запольски — БеспаловШтраф: 8 — 12Броски: 33 (10+17+5+1) — 26 (11+5+10+0)
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