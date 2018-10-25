«Автомобилист» одержал победу над «Металлургом»

Екатеринбургскийвзял верх над магнитогорским(5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голы на счету Андрея Обидина, Вячеслава Литовченко, Георгия Белоусова, Стефана Да Косты и Егора Миловзорова.

После трех безответных шайб гости заменили Василия Кошечкина на Артёма Загидулина.

За «Магнитку» шайбы на счету Ника Шора, Ииро Пакаринена и Андрея Чибисова.

Команда Йозефа Яндача потерпела второе поражение подряд. «Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции после 23 игр.

«Автомобилист» возглавляет турнирную таблицу на Востоке после 22 матчей, в которых он одержал 21 победу.