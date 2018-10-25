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    «Автомобилист» одержал победу над «Металлургом»

    КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Екатеринбургский «Автомобилист» взял верх над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
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    В составе победителей голы на счету Андрея Обидина, Вячеслава Литовченко, Георгия Белоусова, Стефана Да Косты и Егора Миловзорова.

    После трех безответных шайб гости заменили Василия Кошечкина на Артёма Загидулина.

    За «Магнитку» шайбы на счету Ника Шора, Ииро Пакаринена и Андрея Чибисова.

    Команда Йозефа Яндача потерпела второе поражение подряд. «Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции после 23 игр.

    «Автомобилист» возглавляет турнирную таблицу на Востоке после 22 матчей, в которых он одержал 21 победу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)
    Голы: Обидин — 1 (Миловзоров, Рассейкин), 8:09 — 1:0. Литовченко — 3 (Лямин, Доус), 9:01 — 2:0. Белоусов — 3 (Мишарин), 16:29 — 3:0. Шор — 1 (Варфоломеев, Чибисов), 22:00 — 3:1. Пакаринен — 7 (Антипин, Любимов), 42:36 — 3:2. Да Коста — 9 (Доус, Голышев), 44:25 — 4:2. Чибисов — 3 (Шор, Варфоломеев), 47:39 — 4:3. Миловзоров — 3 (п.в., Грачев), 59:42 — 5:3Вратари: Коварж — Кошечкин (Загидулин, 16:29, 58:34 — 58:46, 59:00 — 59:42)Штраф: 2 — 2Броски: 17 (13+2+2) — 46 (15+15+16)
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