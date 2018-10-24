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    КХЛ. «Салават Юлаев» примет СКА, «Ак Барс» сыграет в Китае

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 24 октября

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    «Амур» — «Нефтехимик» 5:3

    Хабаровский «Амур» на своем льду переиграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1).

    У «Амура» отличились Павел Дедунов, Александр Горшков, Игорь Руденков, Владислав Ушенин и Валентин Пьянов. У «Нефтехимика» шайбы забросили Адам Полашек (дубль) и Юусо Пуустинен (28).

    Хабаровчане с 14 очками поднялись на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. « Нефтехимик» занимает 8-ю строчку (21).

    В следующем матче «Амур» 26 октября примет казанский «Ак Барс», а «Нефтехимик» 27 октября — челябинский «Трактор».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)
    Голы: Полашек — 3 (бол., Няттинен, Сергеев), 10:22 — 0:1. Дедунов — 6, 11:53 — 1:1. Пуустинен — 10 (Авцин), 27:31 — 1:2. Горшков — 6 (бол., Коларж, Файзуллин), 40:25 — 2:2. Руденков — 5 (Файзуллин), 49:42 — 3:2. Вл. Ушенин — 4 (Вяч. Ушенин, Зогорна), 52:17 — 4:2. Полашек — 4 (бол., Сергеев, Пуустинен), 55:00 — 4:3. Пьянов — 2 (п.в., Зогорна), 57:12 — 5:3Вратари: Аликин — Ежов (56:08 — 57:12)Штрафы: 14-12Броски: 21 (2+9+10) — 44 (14+7+23)

    «Адмирал» — «Торпедо» 3:2

    Владивостокский «Адмирал» нанес поражение нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (0:0, 3:0, 0:2).

    За хозяев шайбы забросили Александр Черников, Никита Феоктистов и Карел Кубат. У гостей дублем отличилися Роберт Саболич.

    «Адмирал» с 13 очками идет на 12 месте в Восточной конференции, «Торпедо» (24) — 7-я строка.

    «Адмирал» следующий матч проведет против «Ак Барса», «Торпедо» сыграет с «Куньлунем».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
    Голы: Черников — 5 (А. Стрельцов), 23:32 — 1:0. Феоктистов — 1 (Бутузов), 24:54 — 2:0. Кубат — 1 (В. Стрельцов, Черников), 29:02 — 3:0. Саболич — 4 (бол., Хольм, Галимов), 43:17 — 3:1. Саболич — 5 (Кейлоф, Семин), 59:50 — 3:2Вратари: Серебряков — Галимов (57:32)Штрафы: 8-10Броски: 34 (15+13+6) — 38 (12+10+16)

    «Куньлунь» — «Ак Барс»

    «Сибирь» — «Витязь»

    «Салават Юлаев» — СКА

    «Авангард» — «Динамо» Минск

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