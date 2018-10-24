КХЛ. «Салават Юлаев» примет СКА, «Ак Барс» сыграет в Китае

«Амур» — «Нефтехимик» 5:3
Хабаровский «Амур» на своем льду переиграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1).
У «Амура» отличились Павел Дедунов, Александр Горшков, Игорь Руденков, Владислав Ушенин и Валентин Пьянов. У «Нефтехимика» шайбы забросили Адам Полашек (дубль) и Юусо Пуустинен (28).
Хабаровчане с 14 очками поднялись на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. « Нефтехимик» занимает 8-ю строчку (21).
В следующем матче «Амур» 26 октября примет казанский «Ак Барс», а «Нефтехимик» 27 октября — челябинский «Трактор».
«Адмирал» — «Торпедо» 3:2
Владивостокский «Адмирал» нанес поражение нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (0:0, 3:0, 0:2).
За хозяев шайбы забросили Александр Черников, Никита Феоктистов и Карел Кубат. У гостей дублем отличилися Роберт Саболич.
«Адмирал» с 13 очками идет на 12 месте в Восточной конференции, «Торпедо» (24) — 7-я строка.
«Адмирал» следующий матч проведет против «Ак Барса», «Торпедо» сыграет с «Куньлунем».
«Куньлунь» — «Ак Барс»
«Сибирь» — «Витязь»
«Салават Юлаев» — СКА