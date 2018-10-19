«Автомобилист» в гостях одолел «Северсталь»

«Автомобилист» добился победы на выезде
twitter.com/ihcavtomobilist
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.
В каждом из периодов подопечные Андрея Мартемьянова забрасывали по шайбе в ворота соперника. В составе гостей отличились Стефан Да Коста, Найджел Доус и Виталий Попов. Хозяева сумели возродить интригу в середине третьего периода стараниями Игоря Гераськина, но на большее их не хватило.
После этой игры «Автомобилист» набрал 36 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь», имея в активе 14 баллов, расположилась на 11-м месте.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» — «Автомобилист» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Да Коста — 8 (бол., Доус, Вишневский), 8:04 — 0:1. Доус — 7 (бол., Паре, Да Коста), 23:08 — 0:2. Попов — 2 (Хрипунов, Белоусов), 43:12 — 0:3. Гераськин — 2 (Лапин, Лекомцев), 51:20 — 1:3Вратари: Фурх — КоваржШтраф: 10 — 2Броски: 23 (2+8+13) — 37 (17+9+11)