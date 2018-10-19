«Автомобилист» в гостях одолел «Северсталь»

В Череповцев рамках регулярного сезона КХЛ нанес поражение

«Автомобилист» добился победы на выезде twitter.com/ihcavtomobilist 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

В каждом из периодов подопечные Андрея Мартемьянова забрасывали по шайбе в ворота соперника. В составе гостей отличились Стефан Да Коста, Найджел Доус и Виталий Попов. Хозяева сумели возродить интригу в середине третьего периода стараниями Игоря Гераськина, но на большее их не хватило.

После этой игры «Автомобилист» набрал 36 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь», имея в активе 14 баллов, расположилась на 11-м месте.