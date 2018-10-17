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    Российский форвард «Детройта» пропустит до полугода

    Детройт Ред Уингз НХЛ
    Российский форвард «Детройта» Евгений Свечников перенес операцию на крестообразных связках колена, сообщает пресс-служба клуба.

    Евгений Свечников
    Евгений Свечников
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    Свечников травмировал крестообразные связки колена, на которых уже перенес операцию.

    «Свечникову потребовалась реконструкция передней крестообразной связки правого колена. Ожидается, что игрок пропустит пять-шесть месяцев», — говорится в сообщении.

    Свечников был выбран «Детройтом» в первом раунде драфта-2015 под общим 19-м номером. За «Ред Уингз» россиянин дебютировал в апреле 2017 года.

    В прошлом сезоне нападающий провел за «Детройт» 14 игр и набрал 4 очка (2 гола+2 передачи). 0

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