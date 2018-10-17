Российский форвард «Детройта» пропустит до полугода

Евгений Свечников
nhl.com
Свечников травмировал крестообразные связки колена, на которых уже перенес операцию.
«Свечникову потребовалась реконструкция передней крестообразной связки правого колена. Ожидается, что игрок пропустит пять-шесть месяцев», — говорится в сообщении.
Свечников был выбран «Детройтом» в первом раунде драфта-2015 под общим 19-м номером. За «Ред Уингз» россиянин дебютировал в апреле 2017 года.
В прошлом сезоне нападающий провел за «Детройт» 14 игр и набрал 4 очка (2 гола+2 передачи). 0