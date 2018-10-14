«Эдмонтон» одержал первую победу в сезоне

обыгралв матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

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В составе победителей отличились Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс. За нью-йоркский клуб шайбу забросил Мика Зибанежад.

Для «Эдмонтона» победа стала первой в сезоне за три игры, «Рейнджерс» проиграли в четырех матчах из пяти на старте сезона.

В следующем матче «Эдмонтон» в гостях сыграет против «Виннипега», а «Рейнджерс» на своем льду сыграют с «Колорадо».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Голы: Зибанежад — 1 (Стаал, Смит), 12:49 — 1:0. Ньюджент-Хопкинс — 1 (Нерс, Макдэвид), 14:17 — 1:1. Макдэвид — 2 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 46:23 — 1:2Вратари: Лундквист (58:36 — 58:44, 59:03) — ТэлботШтрафы: 8-4Броски: 24 (10+6+8) — 27 (7+9+11)