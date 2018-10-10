«Автомобилист» одержал 16 победу подряд

Екатеринбургскийобыграл магнитогорскийв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Шайбы в составе гостей забросили Георгий Белоусов, Найджел Доус, Степан Хрипунов и Франсис Паре. У гостей отличился Виктор Антипин.

Эта победа стала для «Автомобилиста» 16-й подряд.

Стоит отметить, что этот матч стал 1000-м для форвард «Магнитки» Сергея Мозякина в рамках чемпионатов России.

Команда из Екатеринбурга возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 32 очками в активе. «Металлург» набрал 22 очка и занимает третье место.

В следующем матче «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев», а «Металлург» проведет домашний матч с «Сибирью». Обе встречи состоятся 14 октября.