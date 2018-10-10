«Автомобилист» одержал 16 победу подряд

Хоккеисты «Автомобилиста»
ХК «Автомобилист»
Шайбы в составе гостей забросили Георгий Белоусов, Найджел Доус, Степан Хрипунов и Франсис Паре. У гостей отличился Виктор Антипин.
Эта победа стала для «Автомобилиста» 16-й подряд.
Стоит отметить, что этот матч стал 1000-м для форвард «Магнитки» Сергея Мозякина в рамках чемпионатов России.
Команда из Екатеринбурга возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 32 очками в активе. «Металлург» набрал 22 очка и занимает третье место.
В следующем матче «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев», а «Металлург» проведет домашний матч с «Сибирью». Обе встречи состоятся 14 октября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Белоусов — 2 (Миловзоров), 7:19 — 0:1. Доус — 6, 20:30 — 0:2. Хрипунов — 1 (Мамкин, Попов), 22:09 — 0:3. Паре — 7 (бол., Да Коста), 45:34 — 0:4. Антипин — 4 (бол., Вольски), 46:46 — 1:4Вратари: Загидулин (Кошечкин, 22:09, 57:14 — 59:19) — КоваржШтрафы: 2-8Броски: 29 (13+7+9) — 27 (9+12+6)