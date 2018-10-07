НХЛ. Голы Воробьева, Радулова и Тарасенко, cэйвы Василевского

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За океаном продолжается новый сезон Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург» — «Монреаль» — 1:5

Регулярный чемпионат НХЛ «Питтсбург» — «Монреаль» — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) Голы: Галлахер — 1 (Татар, Дано), 11:08 — 0:1. Байрон — 1 (Лехконен, Питри), 15:56 — 0:2. Байрон — 2 (Доми, Лехконен), 23:43 — 0:3. Армиа — 1 (мен., Байрон, Питри), 34:05 — 0:4. Шихан — 1 (Летанг, Спронг), 37:10 — 1:4. Юдон — 1 (Э. Шоу), 50:08 — 1:5Вратари: Мюррей — ПрайсШтраф: 6 — 6Броски: 22 (7+12+3) — 29 (9+6+14)

«Айлендерс» — «Нэшвилл» — 3:4

Регулярный чемпионат НХЛ «Айлендерс» — «Нэшвилл» — 3:4 (1:2, 2:2, 0:0) Голы: Арвидссон — 1 (Форсберг, Суббан), 3:42 — 0:1. Барзал — 1 (Бэйли), 12:01 — 1:1. Экхольм — 1 (Суббан, Сиссонс), 16:56 — 1:2. Филппула — 2 (Фритц, Сбиса), 22:46 — 2:2. Смит — 1 (Террис, Эллис), 33:30 — 2:3. Арвидссон — 2 (Джохансен, Битетто), 36:42 — 2:4. Ли — 1 (бол., Бэйли, Барзал), 39:31 — 3:4Вратари: Грайсс (58:07) — СаросШтраф: 4 — 10Броски: 29 (7+15+7) — 23 (12+6+5)

«Даллас» — «Виннипег» — 5:1

«Даллас» в домашнем поединке одолел «Виннипег», а 3 (1+2) очка в этой игре набрал россиянин Александр Радулов, который провел на льду 19 минут 14 секунд.

Регулярный чемпионат НХЛ «Даллас» — «Виннипег» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) Голы: Радулов — 2 (Сегин, Кэррик), 8:23 — 1:0. Сегин — 1 (бол., Бенн, Спецца), 11:18 — 2:0. Коннор — 2 (Моррисси, Трауба), 22:10 — 2:1. Бенн — 1 (бол., Спецца, Радулов), 27:26 — 3:1. Бенн — 2 (бол., Сегин, Клингберг), 47:38 — 4:1. Сегин — 2 (Радулов), 52:41 — 5:1Вратари: Бишоп — ХеллебайкШтраф: 13 — 17Броски: 35 (16+15+4) — 33 (9+9+15)

«Баффало» — «Рейнджерс» — 3:1

Регулярный чемпионат НХЛ «Баффало» — «Рейнджерс» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Шири — 1 (бол., Ристолайнен, Миттельштадт), 13:15 — 1:0. Шири — 2 (бол., Райнхарт, Айкел), 21:42 — 2:0. Хауден — 1 (Маккуэйд, Спунер), 55:21 — 2:1. Айкел — 1 (п.в.), 59:58 — 3:1Вратари: Хаттон — Лундквист (58:12 — 59:58)Штраф: 15 — 17Броски: 29 (7+8+14) — 44 (14+10+20)

«Тампа-Бэй»- «Флорида» — 2:1 Б

«Тампа» сумела победить «Флориду» не в последнюю очередь благодаря яркой игре российского вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского, который отразил 42 броска из 43.

Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа-Бэй»- «Флорида» — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Макдональд — 1 (Трочек, Юбердо), 5:58 — 0:1. Чирелли — 1 (мен., Макдона), 50:45 — 1:1Победный буллит: МиллерВратари: Василевский — Луонго (Раймер, 32:21)Штраф: 10 — 6Броски: 29 (4+14+8+3) — 43 (16+8+15+4)

«Торонто» — «Оттава» — 3:5

Регулярный чемпионат НХЛ «Торонто» — «Оттава» — 3:5 (0:1, 3:2, 0:2) Голы: Демело — 1 (Смит, Шабо), 9:42 — 0:1. Райлли — 1 (Марнер, Хаймэн), 20:29 — 1:1. Мэттьюс — 3 (Марло, Эннис), 21:10 — 2:1. Шабо — 1 (Бедкер, Смит), 23:49 — 2:2. Тирни — 1 (Дзингел), 24:27 — 2:3. Марнер — 1 (бол., Мэттьюс, Райлли), 38:20 — 3:3. Шабо — 2 (Райан, Андерсон), 41:42 — 3:4. Стоун — 1 (п.в., Дюшен), 59:35 — 3:5Нереализованный буллит: Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), 14:13Вратари: Андерсен (56:46 — 58:47, 59:05 — 59:35) — АндерсонШтраф: 4 — 4Броски: 37 (12+12+13) — 24 (6+10+8)

«Сент-Луис Блюз» — «Чикаго Блэкхокс» — 4:5 ОТ

«Сент-Луис» добился победы в овертайме, а дубль на свой счет записал российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко.

Регулярный чемпионат НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Чикаго Блэкхокс» — 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1) Голы: Парэйко — 1 (бол., Марун, О`Райлли), 14:42 — 1:0. Тарасенко — 1 (О`Райлли), 17:22 — 2:0. Тэйвз — 2 (Густафссон, Дебринкэт), 18:30 — 2:1. Кейн — 2 (Шмолц ), 21:33 — 2:2. Крюгер — 1 (Кейн, Шмолц ), 30:25 — 2:3. Тарасенко — 2 (бол., Марун, О`Райлли), 43:58 — 3:3. Батлер — 1 (Барбашев, Шворц), 44:20 — 4:3. Тэйвз — 3 (Йокихарью, Дебринкэт), 46:59 — 4:4. Тэйвз — 4 (Саад, Йокихарью), 62:20 — 4:5Вратари: Аллен — УордШтраф: 8 — 12Броски: 30 (9+8+13+0) — 30 (8+11+9+2)

«Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» — 1:2 Б

Регулярный чемпионат НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Дамба — 1 (Койл), 9:23 — 1:0. Пачоретти — 1 (Маршессо, Миллер), 58:29 — 1:1Победный буллит: ХаулаВратари: Дубник — Флери (58:00 — 58:29)Штраф: 11 — 9Броски: 30 (5+8+14+3) — 42 (9+16+13+4)

«Аризона Койотс» — «Анахайм Дакс» — 0:1

Регулярный чемпионат НХЛ «Аризона Койотс» — «Анахайм Дакс» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Гол: Комтуа — 2 (Фаулер, Сильверберг), 39:28 — 0:1Вратари: Раанта (58:45 — 59:00, 59:21) — ГибсонШтраф: 4 — 8Броски: 41 (11+8+22) — 20 (5+11+4)

«Колорадо Эвеланш — "Филадельфия Флайерз"- 5:2

"Филадельфия" на выезде уступила "Колорадо", а шайбой в составе гостей отметился российский форвард Михаил Воробьев.

Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо Эвеланш — "Филадельфия Флайерз"- 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Голы: Уилсон — 1 (Керфут, Джонсон), 1:35 — 1:0. Кутюрье — 1 (Конекны, Жиру), 7:30 — 1:1. Комфер — 2 (Жирар), 12:58 — 2:1. Воробьев — 1, 22:00 — 2:2. Ландескуг — 1 (Маккиннон, Джонсон), 27:18 — 3:2. Уилсон — 2 (бол., Седерберг, Керфут), 56:21 — 4:2. Маккиннон — 2 (п.в., Рантанен, Джонсон), 58:45 — 5:2Вратари: Варламов — Эллиотт (58:16 — 58:45)Штраф: 10 — 12Броски: 35 (14+14+7) — 37 (12+13+12)

"Калгари Флэймз" — "Ванкувер Кэнакс" — 7:4