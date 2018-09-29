«Автомобилист» одержал 12-ю победу подряд

Хоккеисты «Автомобилиста»
ХК «Автомобилист»
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Хозяева забросили единственную шайбу в третьем периоде, воспользовавшись удалением Вадима Шипачева. Автором заброшенной шайбы стал Найджел Доус, для которого этот гол стал 200-м в регулярных чемпионатах КХЛ.
Голкипер хозяев Якуб Коварж отыграл на ноль, отразив 23 броска.
«Автомобилист» продлил свою победную серию до 12 матчей и укрепил лидерство в Восточной конференции (24 очка). «Динамо» идет десятым в Западной конференции (9 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Доус — 4 (бол., Вишневский), 43:13 — 1:0Вратари: Коварж — Бочаров (58:02)Штраф: 2 — 6Броски: 31 (9+14+8) — 23 (11+3+9)