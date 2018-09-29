«Автомобилист» одержал 12-ю победу подряд

одержал победу над московскимв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Хозяева забросили единственную шайбу в третьем периоде, воспользовавшись удалением Вадима Шипачева. Автором заброшенной шайбы стал Найджел Доус, для которого этот гол стал 200-м в регулярных чемпионатах КХЛ.

Голкипер хозяев Якуб Коварж отыграл на ноль, отразив 23 броска.

«Автомобилист» продлил свою победную серию до 12 матчей и укрепил лидерство в Восточной конференции (24 очка). «Динамо» идет десятым в Западной конференции (9 очков).