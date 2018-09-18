«Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву»

«Сибирь» — «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев»
В составе победителей отличились Йоонас Кемппайнен, Антон Бурдасов и Линус Умарк.
Единственная шайба «Сибири» на счету Владимира Первушина.
Новосибирская команда проиграла восьмой матч подряд и второй — под руководством нового тренера Александра Андриевского.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кемппайнен — 4 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 9:55 — 1:0. Бурдасов — 7 (Семенов, Ткачев), 21:51 — 2:0. Первушин — 1 (Савченко), 25:52 — 2:1. Умарк — 2 (Семенов, Кугрышев), 55:25 — 3:1Штраф: 4 — 10Вратари: Метсола — ТэйлорБроски: 36 (15+10+11) — 34 (9+16+9)