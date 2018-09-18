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    «Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву»

    КХЛ Салават Юлаев Сибирь
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над новосибирской «Сибирью» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь» — «Салават Юлаев»
    «Сибирь» — «Салават Юлаев»
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    В составе победителей отличились Йоонас Кемппайнен, Антон Бурдасов и Линус Умарк.

    Единственная шайба «Сибири» на счету Владимира Первушина.

    Новосибирская команда проиграла восьмой матч подряд и второй — под руководством нового тренера Александра Андриевского.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Кемппайнен — 4 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 9:55 — 1:0. Бурдасов — 7 (Семенов, Ткачев), 21:51 — 2:0. Первушин — 1 (Савченко), 25:52 — 2:1. Умарк — 2 (Семенов, Кугрышев), 55:25 — 3:1Штраф: 4 — 10Вратари: Метсола — ТэйлорБроски: 36 (15+10+11) — 34 (9+16+9)
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