Малкин надеется доминировать в НХЛ еще пять-шесть лет

Нападающий «Питтсбурга»поделился своими планами на дальнейшую карьеру в НХЛ.

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«Надеюсь, удастся выиграть еще пару Кубков Стэнли. Мы пытаемся каждый год. Я не хочу быть парнем, который выиграл три Кубка Стэнли и скатился, не хочу быть просто хорошим парнем. Я хочу быть хорошим игроком ближайшие пять-шесть лет.

Я стараюсь доминировать в каждой игре. Хочу быть лидером, ведущим центрфорвардом лиги в течение следующих пяти-шести лет.

Я был рад, что "Вашингтон" наконец-то выиграл Кубок Стэнли. У них отличная команда. Но я не следил за Кубком после вылета "Питтсбурга". Конечно, я был расстроен. Я чувствовал, что если мы пройдем "Вашингтон", у нас будет шанс на трофей.

В прошлом сезоне у меня был удачный регулярный чемпионат, но я недоволен своей игрой в плей-офф. Против "Филадельфии" я мог играть лучше», — приводит слова Малкина официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне «Пингвинз» дошли до второго раунда Восточной конференции, где уступили «Вашингтону» (2-4). 0