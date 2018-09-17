Названы игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших игроков второй недели регулярного чемпионата 2018-2019.

Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Лучшим вратарем недели признан голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж. Команда Коваржа одержала две выездные победы, а голкипер отразил 96,3% бросков.

Лучшим защитником признан Александр Елесин («Локомотив»), который в двух матчах отметился голом и результативной передачей.

Лучший нападающий недели — Юусо Пуустинен из «Нефтехимика». Вместе со своей командой он одержал три победы в четырех гостевых матчах и забросил 4 шайбы, а также отдал 2 голевые передачи. На счету Пуустинена в том числе первый хет-трик сезона в КХЛ, который он оформил в матче против «Сибири».

Лучшим новичком недели признан форвард «Сибири» Никита Михайлов. В трех матчах он забросил 3 шайбы, а также сделал голевую передачу. 0