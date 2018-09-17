ЦСКА вырвал победу у «Адмирала»

обыгралв матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Армейцы» одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

Хозяева льда дважды вели по ходу встречи, но «Адмирал» отыгрывался, а в середине второго периода даже вышел вперед. «Армейцы» перевели игру в овертайм, где победу команде принес Никита Нестеров.

ЦСКА после этой победы набрал 8 очков и поднялся на шестое место на Западе. У «Адмирала» — 5 очков и десятое место на Востоке.