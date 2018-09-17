ЦСКА вырвал победу у «Адмирала»

«Армейцы» одержали победу в овертайме со счетом 4:3.
Хозяева льда дважды вели по ходу встречи, но «Адмирал» отыгрывался, а в середине второго периода даже вышел вперед. «Армейцы» перевели игру в овертайм, где победу команде принес Никита Нестеров.
ЦСКА после этой победы набрал 8 очков и поднялся на шестое место на Западе. У «Адмирала» — 5 очков и десятое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
Голы: Калинин — 1 (Робинсон), 9:06 — 0:1. Бутузов — 2 (Угольников, Коньков), 11:53 — 1:1. Окулов — 1 (Скотт, Светлаков), 12:45 — 1:2. Коньков — 2 (Вихарев, Бутузов), 24:30 — 2:2. Глазачев — 1 (Дьяков), 32:35 — 3:2. Робинсон — 1, 52:12 — 3:3. Нестеров — 1 (бол., Вей), 61:55 — 3:4Вратари: Серебряков — СорокинШтраф: 8 — 14Броски: 31 (9+14+8+0) — 39 (12+9+14+4)