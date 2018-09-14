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    «Барыс» разобрался с «Торпедо»

    КХЛ Барыс Торпедо
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Торпедо».

    «Барыс» — «Торпедо»
    «Барыс» — «Торпедо»
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    Матч завершился победой хозяев льда со счетом 4:1.

    У победителей отличились Патрис Кормье, Мэттью Фраттин, Брэндон Боченски и Андре Петтерсон. У нижегородцев единственную шайбу забросил Дмитрий Марковин.

    После этой победы казахстанский клуб набрал шесть очков и занимает в Восточной конференции шестое место. У «Торпедо» — восемь очков и пятая строчка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
    Голы: Марковин — 1 (Ураков, Коробов), 14:08 — 0:1. Кормье — 3 (бол., Петерссон, Блэкер), 21:34 — 1:1. Фраттин — 2 (бол., Боченски, Даллмэн), 45:31 — 2:1. Боченски — 2 (п.в., Кормье), 59:11 — 3:1. Петерссон — 2 (п.в., Старченко, Кормье), 59:39 — 4:1Вратари: Кудрявцев — Галимов (58:35 — 59:14, 59:28 — 59:39)Штраф: 2-8Броски: 29 (10+8+11) — 24 (8+9+7)
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