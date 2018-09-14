«Барыс» разобрался с «Торпедо»

В рамках регулярного чемпионата КХЛпринимал

Матч завершился победой хозяев льда со счетом 4:1.

У победителей отличились Патрис Кормье, Мэттью Фраттин, Брэндон Боченски и Андре Петтерсон. У нижегородцев единственную шайбу забросил Дмитрий Марковин.

После этой победы казахстанский клуб набрал шесть очков и занимает в Восточной конференции шестое место. У «Торпедо» — восемь очков и пятая строчка.