Панарин не готов обсуждать с «Коламбусом» долгосрочный контракт

Российский нападающийпрокомментировал ситуацию с продлением контракта с

«Этим летом я сказал, что не готов обсуждать долгосрочный контракт с "Коламбусом". На этот момент ничего не изменилось. Хотел бы сказать, что мне очень нравится проводить здесь время, я наслаждался каждым днем в "Коламбусе". Это решение, в данный момент, никак не связано с городом и, тем более, с командой, с организацией», — отметил Панарин.

«Хотел бы, чтобы люди понимали — у игрока есть немного возможностей принимать такое решение. Наверное, один раз в жизни, максимум — два, когда игрок может выбирать, где играть. Считаю, что это 10 процентов моей жизни, 7-8 лет, если удастся подписать такой контракт, — это достаточно долгое время. Нужно долго думать, чтобы не ошибиться», — добавил российский хоккеист.

«Чтобы никто не думал, я буду полностью отдаваться в любой игре, в каждом отрезке. Сейчас на мне майка "Блю Джекетс", и нет шансов, что я не буду полностью выкладываться», — резюмировал Панарин.

Напомним, следующим летом Панарин станет неограниченно свободным агентом. 0