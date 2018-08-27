КХЛ введет новую систему начисления очков

«Ак Барс»
LiveSport.Ru
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Лига введет двухочковую систему — за победу в основное время команды будут получать не 3, а 2 очка. Эта мера призвана повысить конкуренцию в регулярном чемпионате.
Ранее за победу в основное время в КХЛ начислялось 3 очка, за победу в овертайме или серии послематчевых буллитов — 2, за поражение в овертайме или серии послематчевых буллитов — 1, а за поражение в основное время — 0.
Отметим, что двухочковая система используется в НХЛ.
Напомним, новый сезон стартует 1 сентября матчем «Ак Барс» — ЦСКА. 0