КХЛ введет новую систему начисления очков

КХЛ с нового сезона введет новую систему начисления очков.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Лига введет двухочковую систему — за победу в основное время команды будут получать не 3, а 2 очка. Эта мера призвана повысить конкуренцию в регулярном чемпионате.

Ранее за победу в основное время в КХЛ начислялось 3 очка, за победу в овертайме или серии послематчевых буллитов — 2, за поражение в овертайме или серии послематчевых буллитов — 1, а за поражение в основное время — 0.

Отметим, что двухочковая система используется в НХЛ.

Напомним, новый сезон стартует 1 сентября матчем «Ак Барс» — ЦСКА. 0