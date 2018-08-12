МОК может исключить хоккейный турнир из программы ОИ

Рене Фазель
insidethegames.biz
По словам функционера, МОК рассматривать четыре варианта его проведения.
Первый предполагает участие в турнире игроков НХЛ, как это было с 1998 по 2014 годы.
Второй заключается в том, что турнир останется без основной массы игроков НХЛ с некоторыми исключениями. Именно такой была ситуация в Пхенчхане-2018.
Третьим вариантом указан турнир для сборных в возрасте до 23 лет.
А вот четвертый может привести к полной отмене турнира на зимних олимпийских играх.
На данный момент НХЛ не делала официальных заявлений по поводу участия своих игроков в Олимпиаде-2022 в Пекине. 0