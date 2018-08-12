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    • МОК может исключить хоккейный турнир из программы ОИ
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    МОК может исключить хоккейный турнир из программы ОИ

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    Президент IIHF Рене Фазель рассказал о ситуации с мужским олимпийским хоккейным турниром в Пекине-2022.

    Рене Фазель
    Рене Фазель
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    По словам функционера, МОК рассматривать четыре варианта его проведения.

    Первый предполагает участие в турнире игроков НХЛ, как это было с 1998 по 2014 годы.

    Второй заключается в том, что турнир останется без основной массы игроков НХЛ с некоторыми исключениями. Именно такой была ситуация в Пхенчхане-2018.

    Третьим вариантом указан турнир для сборных в возрасте до 23 лет.

    А вот четвертый может привести к полной отмене турнира на зимних олимпийских играх.

    На данный момент НХЛ не делала официальных заявлений по поводу участия своих игроков в Олимпиаде-2022 в Пекине. 0

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