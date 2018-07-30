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    Двукратный олимпийский чемпион Игинла объявил о завершении карьеры

    НХЛ Сборная Канады
    Канадский хоккеист Джером Игинла объявил о завершении карьеры.

    Джером Игинла
    Джером Игинла
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    Об этом сообщает официальный Twitter «Калгари Флэймз».

    41-летний Игинла объявил о своем решении в ходе специальной пресс-конференции в Калгари.

    Игинла был выбран на драфте «Даллас Старз» под общим 11-м номером, но был обменян в «Калгари Флэймз», где, начиная с 1996 года, провел 16 сезонов. После канадец также выступал за «Питтсбург», «Колорадо», «Бостон» и «Лос-Анджелес». По ходу карьеры в НХЛ нападающий набрал 1300 очков (625 шайб + 675 передач) в 1554 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 68 очков (37+31) в 81 встрече плей-офф.

    В составе сборной Канады Игинла дважды становился олимпийским чемпионом (2002, 2010), а также выигрывал чемпионат мира в 1997 году. 0

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