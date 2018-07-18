«Вегас» заключил однолетний контракт с нападающим

Нападающийсогласовал условия нового контракта с финалистом Кубка Стэнли минувшего сезона «Вегас Голден Найтс», сообщает SportsNet.

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Соглашение с 25-летним чехом рассчитано на один сезон и является односторонним, зарплата — 962,5 тысячи долларов. Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания по контракту.

В минувшем регулярном чемпионате 25-летний форвард принял участие в 67 встречах, набрав 15 (7+8) очков при показателе полезности «-2». В розыгрыше Кубка Стэнли Носек провел 17 матчей, набрав 6 (4+2) баллов при показателе полезности «+5».

В 2012 году Носек был капитаном сборной Чехии на молодежном чемпионате мира, где провел 6 матчей. 0