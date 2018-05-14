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    Кузнецов – первая звезда игрового дня в НХЛ

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг
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    Евгений Кузнецов
    На фото:Евгений Кузнецов
    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

    Во втором матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Кузнецов помог «Кэпиталз» обыграть «Тампу» со счетом 6:2, набрав три очка (1+2). Суммарно в плей-офф у россиянина уже 19 очков (8 шайб и 11 передач).

    Второй звездой признан датский форвард «столичных» Ларс Эллер, на счету которого тоже три (1+2) балла за результативность.

    Третьей звездой стал другой российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, в активе которого шайба и результативный пас. Как и Кузнецов, Овечкин за плей-офф набрал 19 очков (10+9).

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