Кузнецов – первая звезда игрового дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона»стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Во втором матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Кузнецов помог «Кэпиталз» обыграть «Тампу» со счетом 6:2, набрав три очка (1+2). Суммарно в плей-офф у россиянина уже 19 очков (8 шайб и 11 передач).

Второй звездой признан датский форвард «столичных» Ларс Эллер, на счету которого тоже три (1+2) балла за результативность.

Третьей звездой стал другой российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, в активе которого шайба и результативный пас. Как и Кузнецов, Овечкин за плей-офф набрал 19 очков (10+9).