Шестеркин сыграет в воротах сборной России в матче со словаками

Основным вратарем сборной России в матче с командой Словакии на чемпионате мира по хоккею будет информирует «Чемпионат».

Об этом рассказал старший тренер национальной команды Алексей Жамнов.

22-летний Шестеркин принял участие в двух матчах мирового первенства, отразил 22 броска и не пропустил ни одной шайбы.

Также Жамнов заявил, что нападающий сборной России Сергей Андронов пропустит встречу со Словакией из-за травмы.

«У Андронова ничего серьезного, повреждение нижней части тела. Со словаками он не сыграет, дали ему отдохнуть. Не сыграет и защитник Динар Хафизуллин», — добавил Жамнов.

Матч Россия – Словакия пройдет 14 мая и начнется в 17:15 мск.