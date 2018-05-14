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    Шестеркин сыграет в воротах сборной России в матче со словаками

    Сборная России Сборная Словакии Чемпионат мира по хоккею
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    Игорь Шестеркин
    На фото:Игорь Шестеркин
    Основным вратарем сборной России в матче с командой Словакии на чемпионате мира по хоккею будет Игорь Шестеркин, информирует «Чемпионат».

    Об этом рассказал старший тренер национальной команды Алексей Жамнов.

    22-летний Шестеркин принял участие в двух матчах мирового первенства, отразил 22 броска и не пропустил ни одной шайбы.

    Также Жамнов заявил, что нападающий сборной России Сергей Андронов пропустит встречу со Словакией из-за травмы.

    «У Андронова ничего серьезного, повреждение нижней части тела. Со словаками он не сыграет, дали ему отдохнуть. Не сыграет и защитник Динар Хафизуллин», — добавил Жамнов.

    Матч Россия – Словакия пройдет 14 мая и начнется в 17:15 мск.

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