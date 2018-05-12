Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, Кузнецов – второй

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз»признан первой звездой игрового дня НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Овечкин помог своей команде на выезде обыграть «Тампу» (4:2) в первом матче финальной серии Восточной конференции.

Россиянин в этой встрече забросил одну шайбу и отдал голевую передачу. После игры на счету Овечкина в плей-офф стало 17 очков (9 шайб + 8 передач).

Второй звездой назван еще один россиянин Евгений Кузнецов, который отдал две голевые передачи. В его активе теперь 16 очков (7+9).

НХЛ. «Вашингтон» победил «Тампу», Овечкин забросил шайбу, Кузнецов сделал две передачи

Третьей звездой дня был признан канадский нападающий «Вашингтона» Джей Бигл, забросивший одну шайбу в игре с «Тампой».