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    Сборная России удержала победу над Швейцарией

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швейцарии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная России одержала победу над командой Швейцарии (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

    За российскую команду отличились Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Никита Нестеров и Михаил Григоренко.

    За швейцарскую команду шайбы забросили Рамон Унтерзандер, Свен Андригетто и Гаэтан Хас.

    После этого матча сборная России набрала 13 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А, лидирует – Швеция (14). Швейцария с девятью баллами расположилась на четвертом месте.

    Напомним, что ранее на чемпионате мира российская сборная уступила в овертайме чехам со счетом 3:4. В первой игре на турнире россияне победили французов со счетом 7:0, во второй – австрийцев (7:0), в третьей – белорусов (6:0).

    В следующей встрече сборная России 14 мая сыграет против Словакии, а Швейцария днем ранее встретится с командой Швеции.

    ЧМ-2018. Группа А
    Россия – Швейцария – 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)
    Голы: Капризов — 5 (Дацюк, Гусев), 22:22 — 1:0. Унтерзандер — 1 (бол., Кукан, Корви), 26:35 — 1:1. Дадонов — 2 (Анисимов), 27:47 — 2:1. Нестеров — 2 (бол., Гусев, Дацюк), 39:57 — 3:1. Андригетто — 2 (Майер, Вермин), 51:52 — 3:2. Григоренко — 4 (Анисимов, Гавриков), 56:07 — 4:2. Хас — 2 (бол., Андригетто, Нидеррайтер), 58:12 — 4:3.Вратари: Кошечкин — Берра (56:48 — 58:12, 58:28).Броски: 23 (8+7+8) — 27 (5+9+13).Штраф: 8 — 8.
    От России и Швейцарии можно ждать результативной игрыРоссия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 12 мая
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