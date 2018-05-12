Сборная России удержала победу над Швейцарией

одержала победу над(4:2) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

За российскую команду отличились Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Никита Нестеров и Михаил Григоренко.

За швейцарскую команду шайбы забросили Рамон Унтерзандер, Свен Андригетто и Гаэтан Хас.

После этого матча сборная России набрала 13 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А, лидирует – Швеция (14). Швейцария с девятью баллами расположилась на четвертом месте.

Напомним, что ранее на чемпионате мира российская сборная уступила в овертайме чехам со счетом 3:4. В первой игре на турнире россияне победили французов со счетом 7:0, во второй – австрийцев (7:0), в третьей – белорусов (6:0).

В следующей встрече сборная России 14 мая сыграет против Словакии, а Швейцария днем ранее встретится с командой Швеции.