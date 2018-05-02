Без победителей Кубка Гагарина-2018: Ткачев, Галиев и Гарипов не едут в Данию

Отсутствие действующих обладателей Кубка Гагарина

Автор Allhockey.ru Илья Масюк обратил внимание на тот факт, что в окончательную заявку не вошли представители казанского «Ак Барса», выигравшего Кубок Гагарина в нынешнем сезоне. При этом он не назвал это большим сюрпризом.

Первая победа в шести матчах. Россия на мажорной ноте завершила Евротур СМИ – о победе сборной России над командой Чехии deep «Не назвать сюрпризом отсутствие действующих обладателей Кубка Гагарина из "Ак Барса". Это решение объясняется легко и просто — наличием базовых клубов сборной. Игроков из ЦСКА и СКА не сказать, что критически много — 15 из 26 в заявке. Все логично — это остов олимпийского триумфа, ничего не попишешь. Конечно, отсутствие лучшего снайпера плей-офф Галиева удивляет, но тренеры имеют право на выбор. В конце концов, раньше с точки зрения состава на ЧМ раньше были куда более странные решения.

Пять защитников из "армейских" команд — скорее даже благо. Во все времена (даже при Билялетдинове) у российской команды сквозили проблемы в обороне. Сыгранность и высокая степень притирки с тренером Никитиным настраивает на оптимистический лад в плане защитной адекватности российской сборной. Помощь в атаке и роль "пласта" уготованы защитнику "Торонто" Зайцеву. Никита не должен подвести. С защитниками в штабе Воробьева помимо Никитина работает Гатиятулин — в свете исконно посконных проблем такой шаг видится вполне оправданным.

Проблемы в атаке — вот где был "пожар" перед ЧМ. С другой стороны, тренеры явно крутили и проверяли разные сочетания в матчах Евротура. Потому что именно для этого Евротур и нужен. Лучше проиграть пять матчей из шести в рамках тренировочного турнира и спокойно пройти хотя бы групповой этап ЧМ, чем клепать тренировочные победы и потом буксовать на ЧМ», — считает Масюк.

Владимир Ткачев Нападающий «Ак Барса» Что же, в этом есть свои минусы и плюсы. Нормальная ситуация, никакой обиды нет. Тренеры поблагодарили за работу, на этом все. Да и вообще, почему вы мне задаете эти вопросы? Не я же определяю состав.

Шесть представителей НХЛ

Корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин заметил, что в составе сборной России на данный момент шесть представителей НХЛ, но их контингент еще может быть расширен.

Галоп совершенно ни к чему. Россия проиграла Швеции Пятое кряду поражение Ильи Воробьева — в обзоре СМИ «Словосочетание "почти определилась" использовано потому, что тренерский штаб во главе с Ильей Воробьевым назвал 26 игроков, отправляющихся в Копенгаген, тогда как в окончательной заявке должно быть чуть меньше фамилий. Кроме того, наверняка сборная до последнего будет ждать подкрепления из НХЛ, где в разгаре серии второго раунда плей-офф.

Пока же Северная Америка делегировала в состав российской национальной команды лишь шестерых представителей. Это защитник Никита Зайцев (»Торонто«), нападающие Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — "Флорида"), Артем Анисимов (»Чикаго«), Павел Бучневич (»Нью-Йорк Рейнджерс«) и Никита Сошников (»Сент-Луис«). Прямо скажем, негусто, хотя последние двое весьма недурно зарекомендовали себя в недавних проверочных матчах шведского этапа Евротура.

Зато в обнародованном 1 мая списке не оказалось ни одного игрока казанского "Ак Барса", и это можно назвать главной неожиданностью, даже мини-сенсацией, преподнесенной тренерским штабом.

Так что болельщики российской сборной не увидят на льду Копенгагена ни связку Владимир Ткачев — Станислав Галиев, которые по-настоящему зажигали в недавнем плей-офф Кубка Гагарина, ни защитников Альберта Яруллина и Андрея Маркова (последнего, к слову, наставники национальной команды упорно игнорировали на протяжении всего сезона), ни голкипера Эмиля Гарипова, чья великолепная игра в кубковых матчах всколыхнула волну призывов вызвать этого стража ворот хотя бы в качестве третьего во вратарской бригаде», — пишет Прокудин.

Владимир Крикунов Бывший главный тренер «Автомобилиста» Это практически олимпийский состав, оборона почти та же. И олимпийская тройка нападения Дацюк – Гусев – Капризов сохранилась. А она не хуже, чем любая энхаэловская. Все три вратаря тоже могут сыграть на чемпионате. Состав сборной России объективно сильный, еще из НХЛ ребята могут подтянуться. Вопрос в том, кого привезут канадцы, американцы, финны, шведы. Никаких сюрпризов от Воробьева. За Трямкина рад. Он был на Олимпиаде до последнего момента, но его отправили назад. Теперь у Никиты есть шанс завоевать золото на чемпионате мира. Наша сборная сможет вновь подняться на подвиг и побороться за победу.

Дацюк – капитан сборной

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов напомнил, что капитаном сборной России будет Павел Дацюк, на которого возложена большая ответственность.

«Капитаном сборной на чемпионате мира станет Павел Дацюк. Учитывая, что 39-летний Волшебник попал в достаточно молодую сборную, где много игроков не имеют серьёзного международного опыта, а в Данию не поедет ни Мозякин, ни Ковальчук, это решение читалось.

В раздевалке Павел Валерьевич наверняка станет стержневым персонажем, но перейдёт ли это на игру? Что на Олимпиаде, что в плей-офф КХЛ ветеран далеко не всегда успевал по обе стороны площадки. Дацюк, без сомнений, важный игрок для сборной России, но делать на него полновесную ставку крайне рискованно. Возраст и тяжёлый сезон лишь подбрасывают дров в котёл сомнений.

Даже если Дацюк будет в полном порядке, решительно непонятно, кто из центров помимо него будет исполнять роль диспетчеров. Перечень чистых центров, которые поедут в Данию, напоминает парад чекеров: Сергей Андронов, Артём Анисимов, Илья Каблуков. Каждый из них хорош в качестве центрального нападающего четвёртого звена, но что, если на их плечах будет держаться не только меньшинство, но и большинство?

Ох, кажется, мы ещё не раз вспомним Вадима Шипачёва и даже Владимира Ткачёва. Разве что есть надежда на то, что штаб сборной будет использовать Михаила Григоренко с Максимом Шалуновым не на краю, а в центре. Пока же, судя по играм Евротура, одного пробуют на левом фланге, а другого – на правом», — отмечает Ерыкалов.

Андрей Назаров Главный тренер «Нефтехимика» Соглашусь с теми специалистами, которые говорят об определенной перезагрузке международного календаря. В нынешних условиях очевидно, что по своему уровню первенства мира оставят позади даже Олимпийские игры. Думаю, заглянув сегодня в составы сборных Швеции, Финляндии, Канады или США, каждый в этом убедится. Считаю, что это ошибка, когда журналисты искусственно делят команды по именам тренеров, которые их возглавляют. Нынешняя серия сборной, уже, к счастью, завершившаяся, – результат работы и предыдущих тренеров, и нынешних. Когда в эти дни ставка была сделана на молодежь и второй эшелон российского хоккея, мы увидели, что большой глубины состава у нас нет. И это проблема штабов и Воробьева, и Знарка, и Быкова, и Билялетдинова. Кстати, во времена Быкова и Билялетдинова мне посчастливилось в сборной поработать. Что же касается волнения, то правильно сказал Валерий Каменский: мол, у всех людей хоккея перед любым большим турниром коленки немного трясутся. Это нормально.

Место для Василевского

Обозреватель «Бизнес Online» Артур Хайруллин подчеркнул, что тренерский штаб вызвал в сборную тех же вратарей, что ездили на Олимпиаду, оставив про запас место для Андрея Василевского.

НХЛ. Триллер в Питтсбурге, перестрелка в Виннипеге Результаты матчей плей-офф НХЛ 2 мая «Вратарская бригада сборной России на чемпионате мира будет такой же, как на Олимпиаде. Тренерский штаб объявил, что одно место будет оставлено для Андрея Василевского, который с "Тампой" будет пробиваться в финал Восточной конференции Кубка Стэнли.

Если "Бостон" окажется сильнее, то Василевский станет первым номером сборной. В остальном же вызваны те же самые – Василий Кошечкин, Илья Сорокин и Игорь Шестёркин. Вопросов нет, это отличные вратари, но смущает то, что даже вызова на сбор не получил вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов, который был лучшим в плей-офф, да и весь сезон провёл стабильнее своих конкурентов.

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов объясняет такой выбор вратарей на чемпионат мира их международным опытом. Но откуда взяться опыту у Гарипова, если его просто игнорируют? Его пару раз вызывали в сборную на Евротур, но он так и не сыграл за неё ни одного матча.

Всегда казалось, что на такие турниры состав сборной определяется исходя из того, кто сильнее на данный момент, но на самом деле всё оказалось не так. И ладно бы если в сборную приехал Сергей Бобровский – тогда бы приглашение Гарипова не имело смысла, но при нынешнем составе Эмиль вообще должен был быть первым номером», — убежден Хайруллин.