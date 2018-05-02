НХЛ. Триллер в Питтсбурге, перестрелка в Виннипеге

«Питтсбург» — «Вашингтон» 3:4
«Питтсбург» уступил «Вашингтону» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).
Победу «столичным» принесли Джон Карлсон (на 21-й минуте), Чандлер Стивенсон (32), Мэтт Нисканен (46) и Александр Овечкин (59), на счету которого также голевая передача. У хозяев шайбы забросили Джейк Гюнцель (25), Патрик Хернквист (27) и Сидни Кросби (37).
Форавард «Пингвинз» Евгений Малкин вернулся в состав после травмы и отметился результативной передачей. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов провел на льду 20 минут 39 секунд, заблокировал 3 броска, провел 3 силовых приема и записал на свой счет голевую передачу. Форвард Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч состоится 3 мая в Питтсбурге.
«Виннипег» — «Нэшвилл» 7:4
«Виннипег» выиграл у «Нэшвилла» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ — 7:4 (0:3, 4:0, 3:1).
В составе «Джетс» дубли оформили Дастин Бафлин (26-я и 40-я минуты) и Блейк Уилер (56, 60), по разу отличились Пол Штястны (23), Джейкоб Труба (26) и Брэндон Танев (60). У «Предаторз» забивали Майк Фишер (5), Пи Кей Суббэн (11), Остин Уотсон (18) и Филип Форсберг (48).
Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 9 минут 41 секунду и завершил встречу с нулевым показателем полезности.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Джетс». Четвертый матч пройдет в Виннипеге 3 мая.