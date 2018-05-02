НХЛ. Триллер в Питтсбурге, перестрелка в Виннипеге

«Питтсбург» — «Вашингтон» 3:4

«Питтсбург» уступил «Вашингтону» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).

Победу «столичным» принесли Джон Карлсон (на 21-й минуте), Чандлер Стивенсон (32), Мэтт Нисканен (46) и Александр Овечкин (59), на счету которого также голевая передача. У хозяев шайбы забросили Джейк Гюнцель (25), Патрик Хернквист (27) и Сидни Кросби (37).

Форавард «Пингвинз» Евгений Малкин вернулся в состав после травмы и отметился результативной передачей. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов провел на льду 20 минут 39 секунд, заблокировал 3 броска, провел 3 силовых приема и записал на свой счет голевую передачу. Форвард Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч состоится 3 мая в Питтсбурге.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч «Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2) Голы: 0:1 – Карлсон (Бекстрём, Овечкин) – 20:48 (5x4), 1:1 – Гюнцель (Шульц, Кросби) – 24:33 (5x5), 2:1 – Хёрнквист (Малкин, Кессел) – 26:49 (5x4), 2:2 – Стивенсон (Оши, Бекстрём) – 31:04 (5x5), 3:2 – Кросби (Гюнцель, Летанг) – 36:27 (4x4), 3:3 – Нисканен (Орлов, Уилсон) – 45:06 (5x5), 3:4 – Овечкин (Бекстрём) – 58:53 (5x5)Вратари: Мюррей (59:22) — Холтби.Штраф: 12 — 12.Броски: 22 (9+10+3) — 22 (7+5+10).

«Питтсбург» — «Вашингтон» 3:4

«Виннипег» — «Нэшвилл» 7:4

«Виннипег» выиграл у «Нэшвилла» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ — 7:4 (0:3, 4:0, 3:1).

В составе «Джетс» дубли оформили Дастин Бафлин (26-я и 40-я минуты) и Блейк Уилер (56, 60), по разу отличились Пол Штястны (23), Джейкоб Труба (26) и Брэндон Танев (60). У «Предаторз» забивали Майк Фишер (5), Пи Кей Суббэн (11), Остин Уотсон (18) и Филип Форсберг (48).

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 9 минут 41 секунду и завершил встречу с нулевым показателем полезности.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Джетс». Четвертый матч пройдет в Виннипеге 3 мая.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч «Виннипег» — «Нэшвилл» — 7:4 (0:3, 4:0, 3:1) Голы: 0:1 – Фишер (Хартман, Экхольм) – 04:53 (5x5), 0:2 – Суббэн (Форсберг, Джохансен) – 10:06 (5x4), 0:3 – Уотсон (Экхольм) – 17:35 (5x5), 1:3 – Штястны (Труба) – 22:38 (5x5), 2:3 – Бафлин (Литтл, Майерс) – 25:11 (4x4), 3:3 – Труба (Уилер, Штястны) – 25:29 (4x4), 4:3 – Бафлин (Лайне, Штястны) – 39:15 (5x5), 4:4 – Форсберг (Джохансен, Суббэн) – 47:40 (5x4), 5:4 – Уилер (Шайфли, Бафлин) – 55:01 (5x4), 6:4 – Уилер (Шайфли) – 59:09 (en), 7:4 – Танев (Лаури) – 59:29 (en)Вратари: Хеллебайк — Ринне (58:27 — 59:29).Штраф: 15 — 17.Броски: 45 (10+16+19) — 30 (12+6+12).