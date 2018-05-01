«Амур» назвал имя нового тренера

назначен главным тренером «Амура», сообщается на официальном сайте хабаровчан.

Контракт с 53-летним специалистом заключен сроком на один сезон. Борщевский сменил у руля команды Андрея Мартемьянова, под руководством которого в минувшем сезоне команда вышла в плей-офф КХЛ, однако в первом раунде уступила казанскому «Ак Барсу» — 1-4.

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«Новый главный тренер уже посетил Хабаровск, где провел встречи с руководством клуба и персоналом команды, а также обсудил планы предсезонной подготовки и комплектования команды на будущий сезон», — говорится в сообщении.

Борщевский начал тренерскую карьеру в Северной Америке. В России работал в «Локомотиве», СКА, «Салавате Юлаеве». В качестве главного тренера работал с мытищинским «Атлантом». Обладатель Кубка Гагарина-2015 в качестве тренера СКА.