ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Амур» назвал имя нового тренера

    Амур КХЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Николай Борщевский
    На фото:Николай Борщевский
    Николай Борщевский назначен главным тренером «Амура», сообщается на официальном сайте хабаровчан.

    Контракт с 53-летним специалистом заключен сроком на один сезон. Борщевский сменил у руля команды Андрея Мартемьянова, под руководством которого в минувшем сезоне команда вышла в плей-офф КХЛ, однако в первом раунде уступила казанскому «Ак Барсу» — 1-4.

    «Автомобилист» переманил Мартемьянова

    «Новый главный тренер уже посетил Хабаровск, где провел встречи с руководством клуба и персоналом команды, а также обсудил планы предсезонной подготовки и комплектования команды на будущий сезон», — говорится в сообщении.

    Борщевский начал тренерскую карьеру в Северной Америке. В России работал в «Локомотиве», СКА, «Салавате Юлаеве». В качестве главного тренера работал с мытищинским «Атлантом». Обладатель Кубка Гагарина-2015 в качестве тренера СКА.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина, СКА продлил Дацюка, Знарок может возглавить ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Богдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Галоп совершенно ни к чему. Россия проиграла Швеции
  • Пятое кряду поражение Ильи Воробьева — в обзоре СМИ
    •
  • Все вопросы — к штабу. Позор на домашнем чемпионате мира
  • Американцы выбили Россию с ЮЧМ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Вернет ли Тихонов Самаре Премьер-лигу?
  • «Ротор» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 2 мая
  • 1,70
    •
  • Сможет ли «Оренбург» вернуться в РФПЛ?
  • «Оренбург» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 2 мая
  • 1,69
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 09:21
    • «Амур» сделал квалификационные предложения двум игрокам
  • 09:10
    • Восемь игроков покинут «Адмирал»
  • 08:54
    • «Сибирь» подписала Романцева
  • НХЛ. «Тампа» взяла реванш у «Бостона», «Вегас» дожал «Сан-Хосе»
  • Обзор матчей плей-офф НХЛ 1 мая
    • 08:42
  • 19:55
    • Малкин вернулся к тренировкам
  • 18:02
    • Вовченко подписал новый контракт с «Северсталью»
  • «Виннипег» обыграет «Нэшвилл» в третьем матче серии
  • «Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 2 мая
    • 1,86Завтра в 03:00
  • «Вашингтон» и Холтби попробуют сдержать «Питтсбург» на его льду
  • «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 2 мая
    • 2,17Завтра в 02:30
  • 13:39
    • Московское «Динамо» расторгло контракты с тремя хоккеистами
  • 11:36
    • Генеральный менеджер «Рейнджерс» связывался с агентом Ковальчука
  • Старт второго раунда плей-офф, «Колорадо» продлил Беднара, травмы россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    • Вчера в 10:30
  • Первая победа в шести матчах. Россия на мажорной ноте завершила Евротур
  • СМИ – о победе сборной России над командой Чехии deep
    • Вчера в 09:11
  • 30/04
    • Шесть игроков из КХЛ вошли в расширенный состав сборной Чехии на ЧМ-2018
  • 30/04
    • Овечкин: Когда мы играем так — нас очень тяжело остановить
  • НХЛ. Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Питтсбург»
  • Подробности матчей плей-офф НХЛ 30 апреля
    • Вчера в 07:29
  • 30/04
    • Овечкин помог «Вашингтону» победить «Питтсбург»
  • 29/04
    • Сборная Финляндии обыграла США в финале юниорского ЧМ
  • 29/04
    • Сборная Финляндии победила Швецию и выиграла последний этап Евротур
  • «Сан-Хосе» попробует сдержать «Вегас» на старте третьего матча
  • «Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 1 мая
    • 2,11Сегодня в 05:00
  • 29/04
    • Сборная Швеции переиграла Чехию и выиграла бронзовые медали ЮЧМ-2018
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон