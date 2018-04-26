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    «Автомобилист» переманил Мартемьянова

    Амур Автомобилист КХЛ
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    Александр Филиппенко
    На фото:Александр Филиппенко
    Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко сообщил, что главный тренер Андрей Мартемьянов отказался подписывать новый контракт с клубом.

    Ранее стало известно, что 55-летнего специалиста на этом посту может сменить олимпийский чемпион 1992 года Николай Борщевский.

    Контракт Мартемьянова с «Амуром» истекает 30 апреля.

    Борщевский станет новым главным тренером «Амура»

    «Мы были заинтересованы в услугах Мартемьянова и его штаба. Первое предложение о продлении контракта мы сделали ему еще в середине сезона. Вернулись к этому разговору в конце чемпионата, озвучили агенту Андрея Алексеевича свои условия. К сожалению, согласия не получили. По нашей информации, "Автомобилист" сделал ему и помощникам хорошее предложение, и он будет работать в родном городе. Это жизнь, мы с пониманием относимся к его решению. Можем только поблагодарить Андрея Алексеевича за работу в "Амуре" и искренне пожелать ему удачи в дальнейшем.

    "Само собой, мы не сидели сложа руки, а прорабатывали различные варианты. На сегодняшний день можно сказать, что переговоры с одним из кандидатов находятся в завершающей стадии. У него есть опыт работы главным тренером в КХЛ, мы убеждены, что у него всё получится. Фамилию нового наставника озвучим в начале мая, когда будут оформлены все необходимые документы", – цитирует Филиппенко пресс-служба "Амура".

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