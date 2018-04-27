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    НХЛ. «Питтсбург» вырвал победу у «Вашингтона», «Вегас» разгромил «Сан-Хосе»

    Результаты матчей плей-офф НХЛ 27 апреля

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Вегас Голден Найтс Сан-Хосе Шаркс
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    «Питтсбург» победил в столице
    «Питтсбург» победил в столице
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 02:00 мск
    Уступая по ходу третьего периода в две шайбы, чемпионы забили три гола менее чем за пять минут.

    «Вашингтон» — «Питтсбург» 2:3

    «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3).

    Героем встречи стал Джейк Гюнцель, на счету которого победная шайба и две результативные передачи. По два очка набрали Сидни Кросби (1+1) и Патрик Хёрнквист (1+1).

    Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и ассистировал Евгению Кузнецову. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей и завершил матч с показателем полезности «-1».

    Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил встречу из-за травмы.

    Счет в серии стал 1-0 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч состоится 29 апреля в Вашингтоне.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
    «Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)
    Голы: 1:0 – Кузнецов (Овечкин, Уилсон) – 00:17 (5x5), 2:0 – Овечкин (Уилсон, Орлов) – 40:28 (5x5), 2:1 – Хёрнквист (Шульц, Гюнцель) – 42:59 (5x5), 2:2 – Кросби (Гюнцель, Хёрнквист) – 45:20 (5x5), 2:3 – Гюнцель (Кросби) – 47:48 (5x5)Вратари: Холтби (58:11) — Мюррей.Штраф: 4 — 2.Броски: 34 (6+10+18) — 25 (9+8+8).
    «Вашингтон» — «Питтсбург» 2:3

    «Вегас» — «Сан-Хосе» 7:0

    «Вегас» в первом матче 1/2 финала Западной конференции НХЛ «уничтожил» «Сан-Хосе» — 7:0 (4:0, 1:0, 2:0).

    У «рыцарей» по шайбе забросили Коди Икин, Эрик Хаула, Джонатан Маршессо, Алекс Так, Ши Теодор, Колин Миллер и Джеймс Нил.

    Второй матч серии состоится 28 апреля.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
    «Вегас» — «Сан-Хосе» — 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)
    Голы: 1:0 – Икин (Макнэбб, Перрон) – 04:31 (5x5), 2:0 – Хаула (Так, Нил) – 04:57 (5x5), 3:0 – Маршессо (Смит) – 06:02 (5x5), 4:0 – Так (Карлссон, Смит) – 11:43 (5x4), 5:0 – Теодор (Смит, Маршессо) – 23:28 (5x5), 6:0 – Миллер (Карлссон, Маршессо) – 44:32 (5x3), 7:0 – Нил (Перрон, Хаула) – 48:09 (5x4)Вратари: Флери – Джонс (Делл, 23:28).Штраф: 10 – 31.Броски: 34 (9+15+10) – 33 (17+8+8).
    «Вегас» и «Сан-Хосе» могут сыграть от обороны«Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 27 апреля
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