НХЛ. «Питтсбург» вырвал победу у «Вашингтона», «Вегас» разгромил «Сан-Хосе»

«Вашингтон» — «Питтсбург» 2:3

«Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3).

Героем встречи стал Джейк Гюнцель, на счету которого победная шайба и две результативные передачи. По два очка набрали Сидни Кросби (1+1) и Патрик Хёрнквист (1+1).

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и ассистировал Евгению Кузнецову. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей и завершил матч с показателем полезности «-1».

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил встречу из-за травмы.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч состоится 29 апреля в Вашингтоне.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч «Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3) Голы: 1:0 – Кузнецов (Овечкин, Уилсон) – 00:17 (5x5), 2:0 – Овечкин (Уилсон, Орлов) – 40:28 (5x5), 2:1 – Хёрнквист (Шульц, Гюнцель) – 42:59 (5x5), 2:2 – Кросби (Гюнцель, Хёрнквист) – 45:20 (5x5), 2:3 – Гюнцель (Кросби) – 47:48 (5x5)Вратари: Холтби (58:11) — Мюррей.Штраф: 4 — 2.Броски: 34 (6+10+18) — 25 (9+8+8).

«Вашингтон» — «Питтсбург» 2:3

«Вегас» — «Сан-Хосе» 7:0

«Вегас» в первом матче 1/2 финала Западной конференции НХЛ «уничтожил» «Сан-Хосе» — 7:0 (4:0, 1:0, 2:0).

У «рыцарей» по шайбе забросили Коди Икин, Эрик Хаула, Джонатан Маршессо, Алекс Так, Ши Теодор, Колин Миллер и Джеймс Нил.

Второй матч серии состоится 28 апреля.