НХЛ. «Питтсбург» вырвал победу у «Вашингтона», «Вегас» разгромил «Сан-Хосе»

«Вашингтон» — «Питтсбург» 2:3
«Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3).
Героем встречи стал Джейк Гюнцель, на счету которого победная шайба и две результативные передачи. По два очка набрали Сидни Кросби (1+1) и Патрик Хёрнквист (1+1).
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и ассистировал Евгению Кузнецову. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей и завершил матч с показателем полезности «-1».
Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил встречу из-за травмы.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч состоится 29 апреля в Вашингтоне.
«Вегас» — «Сан-Хосе» 7:0
«Вегас» в первом матче 1/2 финала Западной конференции НХЛ «уничтожил» «Сан-Хосе» — 7:0 (4:0, 1:0, 2:0).
У «рыцарей» по шайбе забросили Коди Икин, Эрик Хаула, Джонатан Маршессо, Алекс Так, Ши Теодор, Колин Миллер и Джеймс Нил.
Второй матч серии состоится 28 апреля.