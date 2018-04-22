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    Сборная России уступила Финляндии на ЮЧМ

    Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Финляндии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Хоккеисты юниорской сборной России потерпели первое поражение на групповом этапе чемпионата мира, уступив Финляндии со счетом 4:5 (2:2, 2:1, 0:2).

    Заброшенные шайбы в составе российской команды на свой счёт сумели записать Александр Жабреев, Кирилл Марченко, Иван Морозов и Павел Дорофеев. Голы у финской команды забили Никлас Нордгрен (дубль), Кристиан Танус, Сампо Ранта и Пеэтро Сеппяля.

    Чемпионат мира (до 18 лет). Групповой турнир. Группа В
    Финляндия — Россия — 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)
    Голы: 1:0 – 4 Нордгрен (Какко, Котканиеми); 1:1 – 6 Жабреев (Дорофеев, Журавлев); 1:2 – 8 Марченко (Журавлев); 2:2 – 11 Танус (Ранта, Хонка); 2:3 – 35 Морозов (Жабреев, Журавлев); 2:4 – 36 Дорофеев (Марченко); 3:4 – 39 Ранта (Котканиеми, Невасаари); 4:4 – 47 Сеппяля (Танус); 5:4 – 52 Нордгрен (Котканиеми, Кокконен).Вратари: Аннунен — Мифтахов.
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