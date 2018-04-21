Чехия обыграла Швецию на Чешских играх

У хозяев льда отличились Робин Ганзл, Андрей Нестрашил и Роман Горак, у гостей – Карл Клингберг.
Чехи с шестью очками вышли в единоличные лидеры турнира, у шведов три балла и вторая строчка.
Еврохоккейтур. Чешские игры
Чехия — Швеция — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Ганзл — 1 (бол., Пырохта, Нестрашил), 3:17 — 1:0. Клингберг — 1 (Редин), 14:25 — 1:1. Нестрашил — 3 (бол., Ганзл, Моравчик), 49:23 — 2:1. Горак — 1 (п.в., Червенка, Штястны), 57:53 — 3:1.Вратари: Фурх — Хелльберг (57:43 — 57:53).Штраф: 10 — 10.