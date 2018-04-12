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    «Барыс» продлил контракт с защитником

    КХЛ Барыс
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    Даррен Диц
    На фото:Даррен Диц
    Защитник «Барыса» Даррен Диц подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба казахстанской команды. Контракт с 24-летним игроком рассчитан до 30 апреля 2020 года.

    «Я хотел бы поблагодарить президента и генерального менеджера, весь тренерский штаб за веру в меня. Не могу дождаться начала следующего сезона. Мы очень молодая команда, я считаю, что опыт прошлого сезона сделает нас сильнее в будущем. У меня большие надежды на нашу команду. Причина в том, что у нас очень хорошие люди с сильным характером. Мы станем командой, с которой никто не захочет играть из-за нашего отношения к делу, рабочей этики и заряженности на борьбу. Мы не можем побеждать всегда, но другие команды узнают, что когда они приедут играть на нашей арене, перед нашими болельщиками, их будет ожидать тяжелая битва», — сказал канадец.

    В нынешнем сезоне Диц провел за «Барыс» 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 19 очков (7 шайб + 12 передач) при общем показателе полезности «-1».

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