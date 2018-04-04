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    Варламов пропустит ЧМ в Дании из-за травмы

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    Семен Варламов
    На фото:Семен Варламов
    Голкипер «Колорадо» Семен Варламов выбыл на срок около двух месяцев из-за травмы.

    Варламов не смог доиграть матч с «Чикаго» (5:0) из-за повреждения, полученного в столкновении с форвардом соперника Томасом Юрчо.

    «Семен пропустит шесть-восемь недель, но никаких операций у него не будет. Раз такой срок, то он не выступит на чемпионате мира. Это травма нижней части тела», — сообщил отец голкипера Александр Варламов, которого цитирует ТАСС.

    В этой «регулярке» НХЛ Варламов сыграл в 51 матче за «Колорадо», одержав 24 победы со своей командой. В среднем он отражал 92 процента бросков по своим воротам.

    Напомним, что чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

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