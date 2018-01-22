«Югра» в овертайме обыграла рижское «Динамо»

В составе победителей по шайбе забросили Павел Варфоломеев (41-я минута) и Ондржей Витасек (62).
За хозяев отличился Ансси Салмела (20).
Напомним, что обе команды досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф.
В следующих матчах КХЛ «Югра» 27 февраля в гостях сыграет против «Металлурга», а «Динамо» 24 января на выезде сразится со «Спартаком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» Р (Рига) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Салмела — 5 (Евпалов, М. Редлихс), 19:49 — 1:0. Варфоломеев — 13 (бол., Бурстрем, Савинайнен), 40:42 — 1:1. Витасек — 2 (Пестушко), 61:13 — 1:2.Вратари: Калныньш — Билялов.Броски: 34 (13+16+5+0) — 28 (3+9+15+1).Штраф: 6 — 8.