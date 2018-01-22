«Югра» в овертайме обыграла рижское «Динамо»

Рижскоепроиграло ханты-мансийской(1:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по шайбе забросили Павел Варфоломеев (41-я минута) и Ондржей Витасек (62).

За хозяев отличился Ансси Салмела (20).

Напомним, что обе команды досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф.

В следующих матчах КХЛ «Югра» 27 февраля в гостях сыграет против «Металлурга», а «Динамо» 24 января на выезде сразится со «Спартаком».