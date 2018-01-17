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    «Салават Юлаев» победил «Витязь»

    КХЛ Салават Юлаев Витязь
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    «Салават Юлаев»
    На фото:«Салават Юлаев»
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над подольским «Витязем» (4:1) в матче регулярного сезона КХЛ.

    В составе победителей отличились Владимир Ткачёв, Теэму Хартикайнен, Линус Умарк и Александр Логинов.

    Единственная шайба гостей на счету Артёма Швеца-Рогового.

    Голкипер «Салавата» Иван Налимов отразил 29 бросков по воротам.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» – «Витязь» – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Швец-Роговой — 7 (мен., Выглазов), 1:58 — 0:1. Ткачев — 15 (Бурдасов), 16:56 — 1:1. Хартикайнен — 18 (Панин, Ларсен), 27:24 — 2:1. Умарк — 13 (бол., Бурдасов), 39:33 — 3:1. Логинов — 4 (бол., Ткачев, Зубов), 58:11 — 4:1.Вратари: Налимов — Самонов.Броски: 31 (16+8+7) — 30 (11+8+11).Штраф: 8 — 10.
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