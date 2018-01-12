Российские хоккеистки уступили Швеции в полуфинале МЧМ

Счёт в игре был открыт на 31-й минуте матча — Жозефина Боувенг вывела шведскую сборную вперёд.
Российской команде удалось отыграться благодаря Илоне Марковой, реализовавшей большинство на 49-й минуте матча.
Спустя две минуты Йенни Антонссон забросила победную для Швеции шайбу.
В матче за третье место российская команда сыграет со сборной Канады, шведская сборная сыграет за золото с командой США, победившей канадок по буллитам со счетом 4:3 ПБ. Обе игры пройдут 13 января.
Женский молодежный чемпионат мира. 1/2 финала
Швеция – Россия – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: 1:0 Боувенг (Льюнгблом, Ваксин) 30:23 (бол), 1:1 Маркова 48:54 (бол), 2:1 Антонссон 50:25 (бол)