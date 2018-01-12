Российские хоккеистки уступили Швеции в полуфинале МЧМ

потерпела поражение от(1:2) в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2018.

Счёт в игре был открыт на 31-й минуте матча — Жозефина Боувенг вывела шведскую сборную вперёд.

Российской команде удалось отыграться благодаря Илоне Марковой, реализовавшей большинство на 49-й минуте матча.

Спустя две минуты Йенни Антонссон забросила победную для Швеции шайбу.

В матче за третье место российская команда сыграет со сборной Канады, шведская сборная сыграет за золото с командой США, победившей канадок по буллитам со счетом 4:3 ПБ. Обе игры пройдут 13 января.