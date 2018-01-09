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    «Магнитка» в Братиславе уступила «Словану»

    КХЛ Слован Металлург Мг
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    «Слован» — «Металлург»
    На фото:«Слован» — «Металлург»
    Братиславский «Слован» одержал домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    За команду из Братиславы отличились Юрай Микуш, Ник Эберт, Марек Слобода и Зак Бойчак.

    В составе магнитогорцев шайбы забросили Войтек Вольски, Никита Бобряшов и Мэтт Эллисон.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Слован» (Братислава) – «Металлург» Мг (Магнитогорск) – 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)
    Голы: Микуш – 6, 8:58 – 1:0. Эберт – 7 (Гарбутт), 26:36 – 2:0. Вольски – 9 (бол., Ли, Коварж), 27:59 – 2:1. Слобода – 1 (Эберт, Щербатов), 28:21 – 3:1. Бойчак – 9 (бол., Микуш, Ржепик), 37:21 – 4:1. Бобряшов – 1, 50:18 – 4:2. Эллисон – 16 (бол., Вольски, Мозякин), 54:32 – 4:3.Вратари: Штепанек – Кошечкин (Самсонов, 28:21, 59:28).Броски: 35 (14+12+9) – 40 (9+14+17).Штраф: 28 – 16.
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