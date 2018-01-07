«Магнитка» одолела на выезде «Йокерит»

В составе победителей отличились Денис Кокарев и Мэтт Эллисон. Единственную шайбу «Йокерита» забросил Стив Мозес.
Финская команда, несмотря на результат, обеспечила себе место в плей-офф, не проиграв в основное время.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Кокарев – 11 (Тимкин, Будкин), 29:08 – 0:1. Мозес – 2 (О`Нилл, Лауридсен), 44:36 – 1:1. Эллисон – 15 (Вольски, Ли), 62:21 – 1:2.Вратари: Рамо – Кошечкин.Броски: 32 (13+7+11+1) – 32 (7+13+10+2).Штраф: 14 – 6.