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    «Магнитка» одолела на выезде «Йокерит»

    КХЛ Металлург Мг Йокерит
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    «Йокерит» — «Металлург»
    На фото:«Йокерит» — «Металлург»
    Магнитогорский «Металлург» одержал гостевую победу над финским «Йокеритом» (2:1 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Денис Кокарев и Мэтт Эллисон. Единственную шайбу «Йокерита» забросил Стив Мозес.

    Финская команда, несмотря на результат, обеспечила себе место в плей-офф, не проиграв в основное время.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Кокарев – 11 (Тимкин, Будкин), 29:08 – 0:1. Мозес – 2 (О`Нилл, Лауридсен), 44:36 – 1:1. Эллисон – 15 (Вольски, Ли), 62:21 – 1:2.Вратари: Рамо – Кошечкин.Броски: 32 (13+7+11+1) – 32 (7+13+10+2).Штраф: 14 – 6.
    «Йокерит» — «Магнитка». Кто выиграет в Хельсинки?«Йокерит» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 7 января
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