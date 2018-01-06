Российские хоккеисты стартовали на МЧМ-2018 победой над Канадой

В составе российской сборной отличились Мария Александрова, Дарья Белоглазова и Оксана Братищева.
В группе «А», помимо российской сборной, играют Канада, США и Швеция.
В группе «Б» – сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии.
Два лидера группы «А» напрямую попадут в полуфинал турнира, а сборные, занявшие третью и четвертую строчки, встретятся в матчах за выход в полуфинал с лидерами группы «Б».
Россиянки впервые обыграли канадок в рамках этого турнира, который проводится с 2008 года. Ранее команды встречались шесть раз, в этих матчах наша команда проиграла с общим счётом 10:26.
Женский Молодежный чемпионат мира. Группа А
Канада — Россия 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: 0:1 Александрова (Мезенцева, Головкина) 06:33, 0:2 Белоглазова (Проворова) 32:46 ГБ, 1:2 Филлье (Ворстер) 44:53 ГБ, 1:3 Братищева (Лобур, Орлова) 50:35 ГБ, 2:3 Макикерн (Коннорс, Коррея) 52:24Вратари: Макартур — ФахрутдиноваБроски: 36-14Штраф: 14-10