Российские хоккеисты стартовали на МЧМ-2018 победой над Канадой

одержала победу над(3:2) в дебютном матче на чемпионате мира-2018, проходящего в российской Коломне.

В составе российской сборной отличились Мария Александрова, Дарья Белоглазова и Оксана Братищева.

В группе «А», помимо российской сборной, играют Канада, США и Швеция.

В группе «Б» – сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии.

Два лидера группы «А» напрямую попадут в полуфинал турнира, а сборные, занявшие третью и четвертую строчки, встретятся в матчах за выход в полуфинал с лидерами группы «Б».

Россиянки впервые обыграли канадок в рамках этого турнира, который проводится с 2008 года. Ранее команды встречались шесть раз, в этих матчах наша команда проиграла с общим счётом 10:26.