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    Российские хоккеисты стартовали на МЧМ-2018 победой над Канадой

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная России Сборная Канады
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    Россия — Канада
    На фото:Россия — Канада
    Женская молодёжная сборная России одержала победу над командой Канады (3:2) в дебютном матче на чемпионате мира-2018, проходящего в российской Коломне.

    В составе российской сборной отличились Мария Александрова, Дарья Белоглазова и Оксана Братищева.

    В группе «А», помимо российской сборной, играют Канада, США и Швеция.

    В группе «Б» – сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии.

    Два лидера группы «А» напрямую попадут в полуфинал турнира, а сборные, занявшие третью и четвертую строчки, встретятся в матчах за выход в полуфинал с лидерами группы «Б».

    Россиянки впервые обыграли канадок в рамках этого турнира, который проводится с 2008 года. Ранее команды встречались шесть раз, в этих матчах наша команда проиграла с общим счётом 10:26.

    Женский Молодежный чемпионат мира. Группа А
    Канада — Россия 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
    Голы: 0:1 Александрова (Мезенцева, Головкина) 06:33, 0:2 Белоглазова (Проворова) 32:46 ГБ, 1:2 Филлье (Ворстер) 44:53 ГБ, 1:3 Братищева (Лобур, Орлова) 50:35 ГБ, 2:3 Макикерн (Коннорс, Коррея) 52:24Вратари: Макартур — ФахрутдиноваБроски: 36-14Штраф: 14-10
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