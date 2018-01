НХЛ. «Сент-Луис» остановил «Вегас», Радулов набрал три очка, 26-й гол Кучерова

Матч между «Бостоном» и «Флоридой» перенесен на неопределенный срок из-за снежного шторма, охватившего северо-восточные штаты США.

Новые дата и время проведения матча будут объявлены позже.

Не исключено, что Флорида к пятнице не успеет прибыть на выездной матч против «Детройта». На данный момент в зоне действия стихии наблюдаются массовые задержки и отмены авиарейсов.

Tonight's #NHLBruins game vs. the Florida Panthers has been postponed: https://t.co/gpWAeQ12qt