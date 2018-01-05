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    НХЛ. «Сент-Луис» остановил «Вегас», Радулов набрал три очка, 26-й гол Кучерова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 января

    НХЛ Бостон Брюинз Флорида Пантерз Питтсбург Пингвинз Каролина Харрикейнз Торонто Мэйпл Лифс Сан-Хосе Шаркс Филадельфия Флайерз Нью-Йорк Айлендерс Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Миннесота Уайлд Баффало Сэйбрз Сент-Луис Блюз Вегас Голден Найтс Даллас Старз Нью-Джерси Дэвилз Аризона Койотс Нэшвилл Предаторз Калгари Флэймз Лос-Анджелес Кингз Колорадо Эвеланш Коламбус Блю Джекетс Эдмонтон Ойлерз Анахайм Дакс
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    «Канадиенс» победили «Лайтнинг»
    «Канадиенс» победили «Лайтнинг»
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 03:00 мск
    «Сент-Луис» прервал успешную серию «Вегаса», Александр Радулов помог «Далласу» победить «Нью-Джерси», «Тампа-Бэй» проиграла «Монреалю», несмотря на 26-й гол в сезоне Никиты Кучерова.

    «Бостон» — «Флорида» перенесен

    Матч между «Бостоном» и «Флоридой» перенесен на неопределенный срок из-за снежного шторма, охватившего северо-восточные штаты США.

    Новые дата и время проведения матча будут объявлены позже.

    Не исключено, что Флорида к пятнице не успеет прибыть на выездной матч против «Детройта». На данный момент в зоне действия стихии наблюдаются массовые задержки и отмены авиарейсов.


    «Питтсбург» — «Каролина» 0:4

    «Питтсбург» «всухую» проиграл «Каролине» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2).

    В составе гостей Себастьян Ахо оформил дубль за три минуты на экваторе третьего периода (50-я и 53-я минуты), Теуво Терявяйнен записал в свой актив гол (37) и результативную передачу, автором еще одной шайбы стал Джефф Скиннер (27).

    Нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин провел на льду 19 минут, нанес два броска по воротам и заработал показатель полезности «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» – «Каролина» – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
    Голы: 0:1 – Скиннер – 26:50 (5x5), 0:2 – Терявяйнен (Ахо, Слэвин) – 36:53 (5x5), 0:3 – Ахо (Стаал, Песке) – 49:14 (5x5), 0:4 – Ахо (Терявяйнен, Песке) – 52:33 (5x5)Вратари: Мюррей — Уорд.Штраф: 2 — 4.Броски: 21 (5+7+9) — 33 (8+15+10).
    «Питтсбург» — «Каролина» 0:4

    «Торонто» — «Сан-Хосе» 3:2 Б

    «Торонто» прервал серию из трех поражений, одолев «Сан-Хосе» в серии буллитов — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

    В основное время у «Мэйпл Лифс» отличились Остон Мэттьюс (19-я минута) и Назем Кадри (33), у «акул» по шайбе забросили Бренден Диллон (20) и Крис Тирни (39).

    Автором решающего броска стал Тайлер Бозак.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» – «Сан-Хосе» – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Мэттьюс (Кэррик, Нюландер) – 18:37 (5x5), 1:1 – Диллон (Бёрнс, Майер) – 19:08 (5x5), 2:1 – Кадри (Марнер, Райлли) – 32:40 (5x4), 2:2 – Тирни – 38:18 (5x5), 3:2 – Бозак – 65:00 (ПБ)Вратари: Андерсен — Джонс.Штраф: 17 — 13.Броски: 28 (10+11+7+0) — 35 (15+7+10+3).
    «Торонто» — «Сан-Хосе» 3:2 Б

    «Филадельфия» — «Айлендерс» 6:4

    «Филадельфия» перебросала «Айлендерс» — 6:4 (1:1, 4:1, 1:2).

    Российский защитник «летчиков» Иван Проворов записал в свой актив два точных броска (на 27-й и 60-й минутах) и результативную передачу во втором периоде. Всего на счету россиянина в текущем сезоне 18 очков (7 голов и 11 передач).

    «Островитяне» потерпели четвертое поражение кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» – «Айлендерс» – 6:4 (1:1, 4:1, 1:2)
    Голы: 1:0 – Кутюрье (Ворачек, Жиру) – 08:38 (5x4), 1:1 – Клаттербак (Ледди, Зайденберг) – 15:37 (5x5), 2:1 – Раффль (Проворов, Гостисбер) – 21:36 (5x5), 3:1 – Симмондс (Хег, Уил) – 22:16 (5x5), 4:1 – Проворов (Патрик, Мэннинг) – 26:24 (5x4), 4:2 – Клаттербак (Принс, Зайденберг) – 32:26 (5x5), 5:2 – Конечны (Кутюрье) – 33:56 (5x5), 5:3 – Таварес (Ледди, Барзал) – 46:02 (5x4), 5:4 – Пулок – 54:35 (5x5), 6:4 – Проворов (Жиру, Ворачек) – 59:47 (en)Вратари: Эллиотт — Грайсс (59:21 — 59:47).Штраф: 29 — 37.Броски: 32 (11+14+7) — 31 (6+8+17).
    «Филадельфия» — «Айлендерс» 6:4

    «Монреаль» — «Тампа-Бэй» 2:1 Б

    «Монреаль» по буллитам победил «Тампу-Бэй» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

    Соперники обменялись голами на первой минуте второго периода. Макс Пачьоретти открыл счёт, а следом Никита Кучеров забросил свою 26-ю шайбу в сезоне.

    В серии буллитов свои попытки не реализовали Кучеров, Стивен Стэмкос и Бренден Пойнт, автором решающего броска в составе «Канадиенс» стал Пол Байрон.

    Владислав Наместников провел на льду 19 минут и не нанес ни одного броска по воротам, защитник Михаил Сергачев заработал показатель полезности «-1» за 21 минуту на льду. Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» – «Тампа-Бэй» – 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Пачьоретти – 20:20 (5x5), 1:1 – Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 21:04 (5x5), 2:1 – Байрон – 65:00 (ПБ)Вратари: Прайс — Василевский.Штраф: 4 — 4.Броски: 38 (10+15+11+2) — 45 (11+13+16+5).
    «Монреаль» — «Тампа-Бэй» 2:1 Б

    «Миннесота» — «Баффало» 6:2

    «Миннесота» разгромила «Баффало» — 6:2 (3:0, 3:0, 0:2).

    В составе победителей хет-трик оформил Нино Нидеррайтер (2-я, 14-я и 25-я минуты), по одному голу забили Даниэль Винник (3), Микко Койву (34) и Чарли Койл (40). За «Сэйбрз» шайбы забросили Сэм Райнхарт (42) и Эвандер Кейн (59).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» – «Баффало» – 6:2 (3:0, 3:0, 0:2)
    Голы: 1:0 – Нидеррайтер (Гранлунд, Койву) – 01:09 (5x5), 2:0 – Винник (Проссер, Фолиньо) – 02:15 (5x5), 3:0 – Нидеррайтер (Койл, Спаржон) – 13:53 (5x4), 4:0 – Нидеррайтер (Гранлунд, Койву) – 24:02 (5x5), 5:0 – Койву (Гранлунд, Бродин) – 33:07 (5x5), 6:0 – Койл (Паризе, Эрикссон Эк) – 39:15 (5x5), 6:1 – Райнхарт (Богосян, Маккейб) – 41:54 (5x5), 6:2 – Кейн (Сканделла, Поменвиль) – 58:59 (5x5)Вратари: Дубник — Ленер, Джонсон.Штраф: 16 — 27.Броски: 27 (8+9+10) — 31 (10+12+9).
    «Миннесота» — «Баффало» 6:2

    «Сент-Луис» — «Вегас» 2:1

    «Сент-Луис» прервал восьмиматчевую победную серию «Вегаса» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

    За «Блюз» шайбы забросили Александер Стин (10-я минута) и Пол Штястны (46), за «Голден Найтс» — Эрик Хаула (30).

    Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев провели на льду 15 минут 43 секунды и 10 минут 35 секунд соответственно.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» – «Вегас» – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: 1:0 – Стин (Шенн, Парэйко) – 09:35 (5x5), 1:1 – Хаула (Нил, Перрон) – 29:23 (5x5), 2:1 – Штястны (Соботка, Парэйко) – 45:59 (5x5)Вратари: Хаттон — Флёри.Штраф: 2 — 4.Броски: 39 (14+12+13) — 33 (9+11+13).
    «Сент-Луис» — «Вегас» 2:1

    «Даллас» — «Нью-Джерси» 4:3

    Гол и две передачи Александра Радулова помогли «Далласу» победить «Нью-Джерси» — 4:3 (0:1, 3:1, 1:1).

    В составе «Старз» отличились Радулов (27-я минута), Бретт Ритчи (32), Тайлер Сегин (39) и Маттиас Янмарк (50). За «Дэвилз» голы забили Брайан Бойл (20), Тейлор Холл (40) и Кайл Палмьери (56).

    «Нью-Джерси» потерпел четвертое поражение кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» – «Нью-Джерси» – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
    Голы: 0:1 – Бойл (Холл, Зейджак) – 19:46 (5x4), 1:1 – А. Радулов – 26:18 (5x5), 2:1 – Ритчи (Клингберг, А. Радулов) – 31:07 (5x4), 3:1 – Сегин (Бенн) – 38:11 (4x5), 3:2 – Холл (Хишир, Грин) – 39:32 (5x5), 4:2 – Янмарк (Ганзал, А. Радулов) – 49:43 (5x5), 4:3 – Палмьери (Братт, Холл) – 55:59 (5x4)Вратари: Бишоп — Шнайдер (58:29).Штраф: 10 — 8.Броски: 33 (14+12+7) — 42 (16+13+13).
    «Даллас» — «Нью-Джерси» 4:3

    «Аризона» — «Нэшвилл» 3:2 ОТ

    «Аризона» победила «Нэшвилл» со счетом 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

    В основное время в составе «Койотс» отличились Энтони Дюклер (33-я минута) и Ник Казинс (58). У «Предаторз» голы забили Райан Эллис (40) и Крэйг Смит (41). Победу хозяевам принес точный бросок Кристиана Фишера на третьей минуте овертайма.

    Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин отыграл 20 минут 7 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» – «Нэшвилл» – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: 1:0 – Дюклер (Мартинук) – 32:41 (5x5), 1:1 – Эллис (Хартнелл, Сиссонс) – 39:51 (5x5), 1:2 – Смит – 40:08 (5x5), 2:2 – Казинс (Демерс, Голигоски) – 57:11 (5x4), 3:2 – Фишер (Чикран) – 62:19 (3x3)Вратари: Раанта — Сарос.Штраф: 4 — 4.Броски: 25 (6+8+8+3) — 39 (17+7+14+1).
    «Аризона» — «Нэшвилл» 3:2 ОТ

    «Калгари» — «Лос-Анджелес» 4:3

    «Калгари» отыгрался со счета 0:2 и вырвал победу у «Лос-Анджелеса» — 4:3 (0:2, 4:0, 0:1).

    В составе «Кингз» отличились Дерек Форборт (5-я минута) и Таннер Пирсон (20, 59). За «Флэймз» голы забили Майкл Ферланд (23), Трой Брауэр (28), Марк Янковски (35) и Шон Монахан (40).

    Это вторая подряд победа «Калгари» после серии из трех поражений.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» – «Лос-Анджелес» – 4:3 (0:2, 4:0, 0:1)
    Голы: 0:1 – Форборт (Копитар, Пирсон) – 04:47 (5x5), 0:2 – Пирсон (Браун) – 19:15 (5x5), 1:2 – Ферланд (Годро, Монахан) – 22:34 (5x5), 2:2 – Брауэр (Джиордано, Ткачук) – 27:30 (5x5), 3:2 – Янковски – 34:07 (5x5), 4:2 – Монахан (Годро, Ферланд) – 39:15 (5x5), 4:3 – Пирсон (Даути, Маззин) – 58:29 (6x5)Вратари: Смит – Куик (57:21 – 58:29, 59:01).Штраф: 4 – 8.Броски: 41 (15+17+9) – 31 (15+5+11).

    «Колорадо» — «Коламбус» 2:0

    «Колорадо» переиграл «Коламбус» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

    У «Эвеланш» по голу забили Микко Рантанен (33-я минута) и Мэттью Ньето (59). Голкипер «Колорадо» Семён Варламов пропустил встречу из-за травмы, его сменщик Джонатан Бернье отразил все 35 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский записал на свой счет 30 сейвов.

    Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провел на льду 21 минуту 22 секунды. Форвард «Эвеланш» Наиль Якупов отыграл 10 минут 6 секунд, защитник Никита Задоров — 22 минуты 39 секунд.

    Эта победа стала для «Колорадо» четвертой кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» – «Коламбус» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Рантанен (Джост, Жирар) – 32:38 (5x4), 2:0 – Ньето (Маккиннон, Рантанен) – 58:25 (5x5)Вратари: Бернье — Бобровский (59:31).Штраф: 8 — 8.Броски: 32 (14+11+7) — 35 (7+11+17).
    «Колорадо» — «Коламбус» 2:0

    «Эдмонтон» — «Анахайм» 2:1 Б

    «Эдмонтон» в серии буллитов одолел «Анахайм» — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

    В основное время за «Ойлерз» шайбу забросил Крис Рассел (32-я минута), за «Дакс» — Якоб Сильверберг (41). Решающий буллит в послематчевой серии исполнил Райан Ньюджент-Хопкинс.

    «Ойлерз» прервали свою серию из четырех поражений.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» – «Анахайм» – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Рассел (Макдэвид, Лучич) – 31:58 (5x5), 1:1 – Кеслер (Сильверберг, Фаулер) – 40:18 (5x4), 2:1 – Ньюджент-Хопкинс – 65:00 (ПБ)Вратари: Тэлбот — Гибсон.Штраф: 4 — 10.Броски: 34 (13+8+11+2) — 34 (2+15+13+4).
    «Эдмонтон» — «Анахайм» 2:1 Б
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    Подарят ли «Айлендерс» и «Питтсбург» результативный поединок?«Айлендерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 января
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