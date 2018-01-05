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    «Автомобилист» на своем льду обыграл минское «Динамо»

    КХЛ Автомобилист Динамо Минск
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    Хоккеисты «Автомобилиста»
    На фото:Хоккеисты «Автомобилиста»
    «Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:0 (1:0 0:0 1:0).

    В составе екатеринбуржцев заброшенными шайбами отличились Илья Крикунов и Егор Миловзоров.

    Голкипер хозяев Якуб Коварж отразил все 26 бросков в створ своих ворот и провел свой четвертый «сухой» матч в сезоне.

    «Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции (87 очков), а «Динамо» — 10-е в Западной (64 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Динамо» (Минск) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Крикунов – 9 (бол., Егоршев, Миловзоров), 15:26 – 1:0. Миловзоров – 11 (п.в., Егоршев, Гареев), 59:30 – 2:0.Вратари: Коварж – Энрот (59:19 – 59:30).Штраф: 6 – 4.Броски: 35 (12+12+11) – 26 (7+13+6).
    Сумеет ли минское «Динамо» продолжить победную серию в Екатеринбурге?«Автомобилист» — «Динамо Минск». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 5 января
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