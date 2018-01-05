«Автомобилист» на своем льду обыграл минское «Динамо»

В составе екатеринбуржцев заброшенными шайбами отличились Илья Крикунов и Егор Миловзоров.
Голкипер хозяев Якуб Коварж отразил все 26 бросков в створ своих ворот и провел свой четвертый «сухой» матч в сезоне.
«Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции (87 очков), а «Динамо» — 10-е в Западной (64 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Динамо» (Минск) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Крикунов – 9 (бол., Егоршев, Миловзоров), 15:26 – 1:0. Миловзоров – 11 (п.в., Егоршев, Гареев), 59:30 – 2:0.Вратари: Коварж – Энрот (59:19 – 59:30).Штраф: 6 – 4.Броски: 35 (12+12+11) – 26 (7+13+6).