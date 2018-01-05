«Автомобилист» на своем льду обыграл минское «Динамо»

одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским. Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:0 (1:0 0:0 1:0).

В составе екатеринбуржцев заброшенными шайбами отличились Илья Крикунов и Егор Миловзоров.

Голкипер хозяев Якуб Коварж отразил все 26 бросков в створ своих ворот и провел свой четвертый «сухой» матч в сезоне.

«Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции (87 очков), а «Динамо» — 10-е в Западной (64 очков).