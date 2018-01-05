«Авангард» уверенно разобрался с «Амуром»

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) в пользу гостей.
В составе победителей по голу записали на свой счет Егор Мартынов, Семен Кошелев, Дмитрий Кугрышев и Илья Михеев.
Голкипер «ястребов» Доминик Фурх отразил 18 бросков и отыграл на ноль.
В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (80 очков), а «Амур» — девятое (69 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» – «Авангард» – 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Голы: Мартынов – 6 (Кошелев, Медведев), 8:38 – 0:1. Кошелев – 7 (Чудинов), 23:34 – 0:2. Кугрышев – 11 (Пережогин), 25:55 – 0:3. Михеев – 15 (бол., Кошелев, Семенов), 38:07 – 0:4.Вратари: Метсола (Аликин, 38:07) – Фурх.Штраф: 4 – 6.Броски: 18 (4+9+5) – 40 (12+11+17).