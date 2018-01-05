«Авангард» уверенно разобрался с «Амуром»

Омскийнанес поражение хабаровскомув выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) в пользу гостей.

В составе победителей по голу записали на свой счет Егор Мартынов, Семен Кошелев, Дмитрий Кугрышев и Илья Михеев.

Голкипер «ястребов» Доминик Фурх отразил 18 бросков и отыграл на ноль.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (80 очков), а «Амур» — девятое (69 очков).