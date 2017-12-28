ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Браташ: Можно прислушиваться к критике профессионалов, но их не так много

    Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная Швейцарии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Олег Браташ
    На фото:Олег Браташ
    Тренер молодежной сборной России Олег Браташ в преддверии матча группового турнира МЧМ-2018 против команды Швейцарии отметил, что в команде еще не определились с вратарем на следующий матч.

    «Стадия решения по вратарю еще не закончилась. Михаил Бердин отдельно катался, но между всеми тремя голкиперами будем выбирать.

    Главная причина поражения лежит на поверхности: мы в неравных составах проиграли 0:2, а при формате "пять на пять" при всех недостатках и ошибках мы-то победили 4:3. Хотя провели встречу не лучшим образом.

    Что касается критики из России, здесь вопрос в том, кто критикует. Есть люди, к чьему мнению можно прислушаться – профессионалы – но их не так много. Все остальное лучше не читать.

    Много стыков на тренировке? Просто обычный выбор стиля тренировки исходя из того, когда и с кем у нас следующая игра, ничего особенного», — приводит слов тренера «Спорт-Экспресс».

    Россия ждет первую победу в игре со ШвейцариейРоссия – Швейцария. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 28 декабря.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Проблемы во всех линиях. Команда Брагина проиграла чехам
  • Поражение сборной России в Баффало — в обзоре СМИ
    •
  • 26/12
    • Сборная России проиграла Чехии на старте МЧМ-2018
  • 25/12
    • Брагин назвал состав на МЧМ-2018
  • 24/12
    • Российская «молодежка» обыграла словаков в серии буллитов
  • 21/12
    • Российская «молодежка» обыграла Данию в рамках подготовки к МЧМ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Павел ДацюкОчарует ли Волшебник КХЛ?СМИ – о переходе Павла Дацюка в питерский СКА
    Подробный разбор
  • Кризис в «Адмирале», расклады плей-офф, конец победной серии ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • «Тампа» уходит в отрыв, Кучеров снова лучший бомбардир, Winter Classic в Оттаве
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Спаллети и Индзаги в погоне за лидером
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки на чемпионат Италии по футболу 30 декабря
  • 2,37
    •
  • Матч интеллигентов или у кого проблемы на выезде
  • «Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 21-го тура английского чемпионата по футболу 31 декабря
  • 2,45
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 08:15
    • «Адмирал» подтвердил назначение Разина
  • 07:08
    • Канада разгромила Словакию на МЧМ
  • 01:50
    • Сборная Белоруссии проиграла швейцарцам на МЧМ-2018
  • 01:18
    • «Торпедо» заключило контракт с Макаренко
  • 00:21
    • Миронов может вернуться в КХЛ
  • КХЛ. «Ак Барс» победил в Казахстане, СКА проиграл в Екатеринбурге
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря
    • Вчера в 21:51
  • 21:36
    • ЦСКА разгромил «Торпедо» на выезде
  • 19:48
    • «Магнитка» разгромила «Динамо»
  • 19:39
    • СКА проиграл «Автомобилисту» на выезде
  • 19:28
    • «Трактор» обыграл «Локомотив» в Челябинске
  • 19:21
    • «Ак Барс» на выезде обыграл «Барыс»
  • 18:31
    • «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
  • 18:22
    • «Сибирь» одержала волевую победу над «Сочи»
  • 16:43
    • Из «Югры» в «Торпедо» переходят Ильин и Меляков
  • 15:19
    • Филатов перешел из «Лады» в «Нефтехимик»
  • 13:42
    • «Адмирал» пополнился тремя новичками
  • 12:28
    • Бурмистров вернулся в КХЛ
  • «Тампа-Бэй» хочет продлить серию побед в игре с «Монреалем»
  • «Тампа-Бэй» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 декабря
    • 2,00Завтра в 04:00
  • Россия ждет первую победу в игре со Швейцарией
  • Россия – Швейцария. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 28 декабря.
    • 1,67Сегодня в 22:00
  • 11:28
    • «Торпедо» расторгло контракт с нападающим
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон