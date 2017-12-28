Браташ: Можно прислушиваться к критике профессионалов, но их не так много

Тренер молодежной сборной Россиив преддверии матча группового турнира МЧМ-2018 против команды Швейцарии отметил, что в команде еще не определились с вратарем на следующий матч.

«Стадия решения по вратарю еще не закончилась. Михаил Бердин отдельно катался, но между всеми тремя голкиперами будем выбирать.

Главная причина поражения лежит на поверхности: мы в неравных составах проиграли 0:2, а при формате "пять на пять" при всех недостатках и ошибках мы-то победили 4:3. Хотя провели встречу не лучшим образом.

Что касается критики из России, здесь вопрос в том, кто критикует. Есть люди, к чьему мнению можно прислушаться – профессионалы – но их не так много. Все остальное лучше не читать.

Много стыков на тренировке? Просто обычный выбор стиля тренировки исходя из того, когда и с кем у нас следующая игра, ничего особенного», — приводит слов тренера «Спорт-Экспресс».