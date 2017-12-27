СКА проиграл «Автомобилисту» на выезде

В составе победителей Евгений Чесалин набрал 3 (2+1) очка, еще по шайбе забросили Виталий Попов и Анатолий Голышев.
У питерцев дубль на счету Никиты Гусева, еще одну шайбу забросил Сергей Плотников. Отметим, что на 15-й минуте игры капитан СКА Павел Дацюк не реализовал буллит.
Для лидера регулярного чемпионата это поражение стало шестым в сезоне и третьим в декабре. Уральцы, в свою очередь, выиграли третий матч подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)
Голы: Попов — 1 (Кинг), 22:52 — 1:0. Чесалин — 13 (Голышев), 23:36 — 2:0. Плотников — 13 (Ковальчук), 28:40 — 2:1. Голышев — 11 (Чесалин), 35:58 — 3:1. Гусев — 19, 39:47 — 3:2. Чесалин — 14 (бол., Голышев), 54:23 — 4:2. Гусев — 20 (Плотников, Шипачев), 55:06 — 4:3.Нереализованный буллит: Дацюк (14:02, СКА).Вратари: Коварж — Шестеркин (58:37).Броски: 24 (6+9+9) — 41 (13+17+11).Штраф: 12 — 10.