СКА проиграл «Автомобилисту» на выезде

Екатеринбургскийодержал домашнюю победу над питерским(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей Евгений Чесалин набрал 3 (2+1) очка, еще по шайбе забросили Виталий Попов и Анатолий Голышев.

У питерцев дубль на счету Никиты Гусева, еще одну шайбу забросил Сергей Плотников. Отметим, что на 15-й минуте игры капитан СКА Павел Дацюк не реализовал буллит.

Для лидера регулярного чемпионата это поражение стало шестым в сезоне и третьим в декабре. Уральцы, в свою очередь, выиграли третий матч подряд.