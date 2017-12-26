Браташ: Надеемся, что сделали правильный выбор с составом

Тренер молодежной сборной Россиирассказал о подготовке команды к матчу против Чехии.

Напомним, что сегодня в Баффало стартует молодежный чемпионат мира. Матч Чехия — Россия начнется в 20.00 по московскому времени.

«Никто на здоровье не жаловался. Ждем игру с волнением и надеждой.

Чешская команда очень крепкая, как и все соперники здесь, раньше все матчи с ними были весьма упорные. У них хороший состав, много легионеров, как у и нас.

Прощание с теми ребятами, кого отцепили, это всегда трудный момент – не только для них, но и для тренерского штаба. Морально тяжело сказать им об этом, ведь у них была надежда.

Как могли сгладить это, ведь была серьезная конкуренция, но состав не резиновый. Мы не боги, надеемся, что сделали правильный выбор», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Чехия: Корженарж (Шкарек); Гаек – Будик, Захар – Хитил – Сафин; Крал – Галвас, Задина – Нечас – Павлик; Шалда – Вала, Лауко – Каут – Рейхел; Куровски – Грабик – Кодытек.

Россия: Мельничук (Cухачев); Кныжов – Зайцев, Алтыбармакян – Мальцев – Полодян; Саморуков – Макеев, Соколов – Рубцов – Абрамов; Шепелев – Минулин, Манукян – Иванов – Свечников; Семин – Елизаров, Костин – Шолохов – Каюмов.