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    «Слован» проиграл в восьмом матче подряд

    КХЛ Автомобилист Слован
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    «Слован» — «Автомобилист»
    На фото:«Слован» — «Автомобилист»
    Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме одержал гостевую победу над «Слованом» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    За победителей отличились Франсис Паре, Евгений Чесалин, Алексей Михнов и Александр Кучерявенко, а победный гол в овертайме на счету Анатолия Голышева.

    В составе «Слована» шайбы забросили Михал Ржепик, Ян Бухтеле, Борис Садецки и Иван Шварны.

    Данная победа стала для подопечных Владимира Крикунова второй подряд. В свою очередь, братиславцы уступили в восьмой игре к ряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Слован» (Братислава) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:5 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)
    Голы: Ржепик – 10 (Кашпар, Бойчак), 3:53 – 1:0. Паре – 11 (Чесалин, Голышев), 7:28 – 1:1. Чесалин – 12 (Кучерявенко), 25:09 – 1:2. Бухтеле – 5 (бол., Эберт, Депре), 30:23 – 2:2. Михнов – 11 (Торченюк), 40:28 – 2:3. Садецки – 2 (Кашпар, Депре), 42:42 – 3:3. Кучерявенко – 9 (бол., Обидин), 50:09 – 3:4. Шварни – 3 (Геноуэй, Эберт), 58:10 – 4:4. Голышев – 10 (Паре), 61:53 – 4:5.Вратари: Штепанек – Сохатский.Броски: 40 (11+12+13+4) – 33 (9+5+18+1).Штраф: 6 – 16.
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