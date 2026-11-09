В преддверии релиза Grand Theft Auto 6 датамайнеры обнаружили возможные различия между региональными версиями игры. На особенности файлов обратили внимание после старта предварительной загрузки GTA 6 на PlayStation 5.

GTA 6 Rockstar Games

В частности, энтузиаст под ником TexFunz2 изучил структуру игровых данных и обнаружил 32 отдельных блока, отвечающих за сюжетный контент, текстуры, анимации, аудио и другие элементы. Для распределения ресурсов консоль использует систему PlayGo.

Файлы GTA 6 X

Особое внимание привлекли два файла под названиями core_restofworld и core_restofworld001 объемом 1,28 ГБ и 704 КБ соответственно. По предположению датамайнера, они могут содержать материалы, отсутствующие в отдельных региональных версиях GTA 6, включая японскую.

Позднее выяснилось, что в версии для Австралии и Новой Зеландии отсутствует именно второй файл размером 704 КБ. Судя по небольшому объему, речь может идти о незначительных изменениях вроде отдельной текстуры или изображения.

Ранее Rockstar Games официально не комментировала возможные различия между региональными версиями Grand Theft Auto 6.