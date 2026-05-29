Создатели «Ведьмака 3» раскрыли детали дополнения «Баллады прошлого». О DLC рассказали во время трансляции, посвященной 10-летию выхода «Крови и вина».

Ведьмак 3: Дикая Охота Steam

События нового сюжета будут связаны с Беллетэйном — праздником кметов Северных королевств, который упоминался в рассказе Анджея Сапковского «Нечто большее».

При этом авторы называют «Баллады прошлого» своеобразным прологом к «Ведьмаку 4». Напомним, главной героиней следующей части серии станет Цири.

Разработчики подтвердили, что изображенный на первом постере меч играет важную роль в сюжете дополнения. Впрочем, раскрывать дополнительные подробности они пока не стали.

Также в CD Projekt RED пообещали расширить контент, связанный с Гвинтом. Что именно ждет игроков, на текущий момент не уточняется.

Полноценная презентация «Баллад прошлого» состоится на Gamescom 2026. Релиз аддона запланирован на 2027 год.