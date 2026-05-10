В преддверии скорого релиза Forza Horizon 6 — ожидается на следующей неделе — студия Playground Games показала финальный трейлер автогонки.
В новой части симулятора спортивных соревнований игрокам предложат серию испытаний на карте Японии, включая урезанные версии мегаполисов вроде Токио и сельскую местность.
В распоряжении пользователей будет свыше 500 автомобилей и новые возможности кастомизации.
Выход игры запланирован на 19 мая 2026 года. Первоначально гонка появится на ПК и Xbox Series. Версия для PlayStation 5 будет доступна позже.